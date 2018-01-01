На луцькій автостанції роми «обчистили» жінку. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:52
У Луцьку на автостанції роми обікрали жінку.
Це сталося в обідню пору у вівторок, 4 вересня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
На місце пригоди приїхали патрульні. Наразі подробиці інциденту поки невідомі.
Присутні чекають приїзду слідчо-оперативної групи.
Зазначимо, у постраждалої вкрали сумку, в якій були гроші.
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Це сталося в обідню пору у вівторок, 4 вересня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
На місце пригоди приїхали патрульні. Наразі подробиці інциденту поки невідомі.
Присутні чекають приїзду слідчо-оперативної групи.
Зазначимо, у постраждалої вкрали сумку, в якій були гроші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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