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На луцькій автостанції роми «обчистили» жінку. ОНОВЛЕНО

На луцькій автостанції роми «обчистили» жінку. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на автостанції роми обікрали жінку.

Це сталося в обідню пору у вівторок, 4 вересня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

На місце пригоди приїхали патрульні. Наразі подробиці інциденту поки невідомі.

Присутні чекають приїзду слідчо-оперативної групи.

Зазначимо, у постраждалої вкрали сумку, в якій були гроші.

На луцькій автостанції роми «обчистили» жінку. ОНОВЛЕНО
На луцькій автостанції роми «обчистили» жінку. ОНОВЛЕНО
Постраждала з мамою
Постраждала з мамою

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Теги: крадіжка, автостанція
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