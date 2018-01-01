На луцькій автостанції роми «обчистили» жінку. ОНОВЛЕНО





Це сталося в обідню пору у вівторок, 4 вересня.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



На місце пригоди приїхали патрульні. Наразі подробиці інциденту поки невідомі.



Присутні чекають приїзду слідчо-оперативної групи.



Зазначимо, у постраждалої вкрали сумку, в якій були гроші.



Постраждала з мамою

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на автостанції роми обікрали жінку.Це сталося в обідню пору у вівторок, 4 вересня.Про цеповідомили очевидці.На місце пригоди приїхали патрульні. Наразі подробиці інциденту поки невідомі.Присутні чекають приїзду слідчо-оперативної групи.Зазначимо, у постраждалої вкрали сумку, в якій були гроші.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію