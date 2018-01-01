Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів

Бабуся померлої Ганна Чужук

Зступник голови ківерцівської громадської організації «Терне Рома» Степан Чужук

Отець Іван

Регіна Чужук

Церква у селі Озеро

Трагедія сталася у багатодітній сім’ї села Озеро Ківерцівського району Волинської області.Після майже п’яти років боротьби з раком зупинилося серце дев’ятирічної. Відразу після смерті дитини мама дівчинки звернулася до місцевого священика з проханням провести церковний обряд поховання, проте отримала відмову. За словами жінки, причиною цього стало те, що дівчинку хрестили у церкві Київського патріархату.Рідні померлої відмови священнослужителя не розуміють, проте і засуджувати не беруться.«Де вона хрестилася – там, каже, хай і проводять обряд. Це неправильно. Немає різниці українська чи російська церква – усі ми перед Богом. Священика не треба за це карати, бо всяке буває», – розповіла бабуся померлоїЗа словами рідних, відспівати дівчинку вже погодився священик із сусіднього села – саме там знаходиться найближча церква Київського патріархату.Зступник голови ківерцівської громадської організації «Терне Рома»говорить, що мешканці села Озеро позицію священика не розділяють. Та додає – ще 20 років тому той самий священик охрестив його дітей, незважаючи на те, що дружина була невіруюча.«20 років тому моя дружина ще була невіруюча, вона хрестила дітей у цього батюшки. Тоді він ставився до цього нормально. А зараз я з ним не спілкуюся – за 20 років будь-яка людина може змінитися. Але в селі люди обурюються, бо можна відмовити живому, а не мертвому. Ця дитина і не встигла ще нічого поганого зробити», – зазначив Степан Чужук.Натомість у Московському патріархаті кажуть, що все робили правильно, бо відспівати представника іншої конфесії не мають права.«Все це тому, що УПЦ і УПЦ КП - різні конфесії. Так само і в інших конфесіях. В Римо-католицькій церкві не відспівують представників, наприклад, Християн Віри Євангельської, а в Українській греко-католицькій церкві не відспівують представників церкви Свідків Єгови. Попри те, як ці ситуації завжди подаються інформаційно, ця практика є абсолютно нормальною для людей, які є вірними тієї чи іншоі конфесії. Взагалі це є нормою, коли людину відспівують там, де вона була охрещена», – розповів голова прес-служби Волинської єпархії УПЦ МППредставники ж Київського патріархату мають дещо іншу думку щодо теми поховання. Зокрема, декан Ківерцівського району УПЦ КП митрофорний протоієрейзазначає, що не бачить вагомих причин, які змусили місцевого священика відмовити у проведенні обряду:«Я скажу в першу чергу як людина: я співчуваю батькам, я співчуваю односельчанам. І, повірте мені, я не ділю нікого. Є свої канони, є свої правила, але, щоб відмовитися хоронити, повинна бути причина. І тут канонічність ні до чого, тим більше, що ми скоро будемо єдиною церквою. А як потім відповідати перед самим собою і перед Богом?»Тож завтра, 5 вересня, дівчинку відспіває священик із сусіднього села.