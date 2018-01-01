На Волині затримали поліцейських, які брали хабарі. ФОТО

На Волині поліцейські брали хабарі за те, що не створювали перешкод у діяльності лісоперевізників.Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.4 вересня 2018 року, одного із поліцейських затрималибезпосередньо після одержання неправомірної вигоди.Патрульні на постійній основі одержували неправомірну вигоду від лісоперевізників за те, що не створювали перешкод у їхній діяльності.Усього патрульні одержали від перевізників близько 10 тисяч гривень.Тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, по закінченню яких буде вирішуватися питання щодо повідомлення правоохоронцям про підозру та обрання їм запобіжних заходів.