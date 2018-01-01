На Волині затримали поліцейських, які брали хабарі. ФОТО
Сьогодні, 16:20
На Волині поліцейські брали хабарі за те, що не створювали перешкод у діяльності лісоперевізників.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.
4 вересня 2018 року, одного із поліцейських затримали
безпосередньо після одержання неправомірної вигоди.
Патрульні на постійній основі одержували неправомірну вигоду від лісоперевізників за те, що не створювали перешкод у їхній діяльності.
Усього патрульні одержали від перевізників близько 10 тисяч гривень.
Тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, по закінченню яких буде вирішуватися питання щодо повідомлення правоохоронцям про підозру та обрання їм запобіжних заходів.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.
4 вересня 2018 року, одного із поліцейських затримали
безпосередньо після одержання неправомірної вигоди.
Патрульні на постійній основі одержували неправомірну вигоду від лісоперевізників за те, що не створювали перешкод у їхній діяльності.
Усього патрульні одержали від перевізників близько 10 тисяч гривень.
Тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, по закінченню яких буде вирішуватися питання щодо повідомлення правоохоронцям про підозру та обрання їм запобіжних заходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Мусорну ментальність змінити дуже важко .
Эту ментальность бацька Лукашенко меняет моментально - пусть поедут и поучатся. Только ехать к последнему диктатору Европы, как его называют наши псевдодемократы, гонор не позволяет. Точнее, дурь.
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