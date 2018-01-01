У Луцьку відбудеться міжнародний баскетбольний турнір
Сьогодні, 19:38
Лучан кличуть на міжнародний баскетбольний турнір "Lutsk International Basketball Cup 2018".
Про це інформують організатори.
Змагання відбуватимуться у п‘ятницю, 7 вересня, з 10:00 та у суботу, 8 вересня, з 9:00.
Місце проведення - Спорткомплекс Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
У змаганнях братимуть участь 9 команд.
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Про це інформують організатори.
Змагання відбуватимуться у п‘ятницю, 7 вересня, з 10:00 та у суботу, 8 вересня, з 9:00.
Місце проведення - Спорткомплекс Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
У змаганнях братимуть участь 9 команд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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