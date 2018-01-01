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У Луцьку відбудеться міжнародний баскетбольний турнір

У Луцьку відбудеться міжнародний баскетбольний турнір
Лучан кличуть на міжнародний баскетбольний турнір "Lutsk International Basketball Cup 2018".

Про це інформують організатори.

Змагання відбуватимуться у п‘ятницю, 7 вересня, з 10:00 та у суботу, 8 вересня, з 9:00.

Місце проведення - Спорткомплекс Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

У змаганнях братимуть участь 9 команд.

У Луцьку відбудеться міжнародний баскетбольний турнір
У Луцьку відбудеться міжнародний баскетбольний турнір

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Теги: спорт, баскетбол
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