У Луцьку відбудеться міжнародний баскетбольний турнір





Про це інформують організатори.



Змагання відбуватимуться у п‘ятницю, 7 вересня, з 10:00 та у суботу, 8 вересня, з 9:00.



Місце проведення - Спорткомплекс Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.



У змаганнях братимуть участь 9 команд.





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