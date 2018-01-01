У Луцьку за проїзд у транспорті невдовзі можна буде розрахуватися карткою

У Луцьку затвердили програму автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів в громадському транспорті, яку планують впровадити до кінця 2019 року.Про це йшлося у середу, 5 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління транспорту та зв’язкуповідомив, що на сьогодні у транспорті є лише готівковий розрахунок за проїзд. Тому міська рада не має точних даних щодо кількості перевезення пасажирів та кількості пільговиків.«Вона дасть можливість порахувати пасажирів, пільговиків, полегшить роботу водія, бо йому не потрібно буде давати здачу, планувати рейси відповідно до кількості пасажирів на тих чи інших маршрутах. У нас перевізники кажуть, що немає пасажирів, ті, у свою чергу, що не вистачає маршруток», - відзначив Степанов.За його словами, заплатити за проїзд можна буде як спеціальними картами, котрі видаватимуть пільговикам, так і банківськими. Картки можна буде поповнити через термінал.Член виконкомупоцікавився, як програму реалізують технічно, чи валідатори будуть лише у комунальному транспорті і чи буде проїзний квиток.«Оператора ще не визначили. Ми ведемо перемовини з іншими містами, де діє така програма. Буде оголошений конкурс. Валідатори встановлять відповідно до фінансової спроможності. Валідатори коштують від 1 до 2 тисяч євро. Плануємо їх встановлювати і на комунальний транспорт, і на транспорт приватних перевізників. Проїзних, як таких, не буде», - розповів Володимир Степанов.запитав, коли все ж програма автоматизованої плати за проїзд запрацює. Посадовець відповів, що у третьому кварталі 2019 року. На її впровадження витратять 48,5 мільйона гривень, із них лише 6 мільйонів з бюджету міста.«Усі перевізники, а у нас їх є 8, висловили готовність до впровадження цієї системи», - відзначив Степанов.Заступник мера Луцькадодав, що на ЛПЕ реалізувати автоматизовану плату за проїзд буде легше, аніж там, де працюють приватні перевізники.