На луцькій вулиці просять поставити ліхтарі
Сьогодні, 10:21
У Луцьку на вулиці Прасолів просять встановили освітлювальні ліхтарі.
Про це на порталі «Відкрите місто» написала Юлія Волинчук.
Вона зазначає, що поруч знаходить розбудований житловий масив, але він без належного освітлення, що створює проблеми у нічний період доби.
«Буду вдячна за реакцію та вирішення проблеми», – йдеться у дописі.
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Про це на порталі «Відкрите місто» написала Юлія Волинчук.
Вона зазначає, що поруч знаходить розбудований житловий масив, але він без належного освітлення, що створює проблеми у нічний період доби.
«Буду вдячна за реакцію та вирішення проблеми», – йдеться у дописі.
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