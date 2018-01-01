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На луцькій вулиці просять поставити ліхтарі

На луцькій вулиці просять поставити ліхтарі
У Луцьку на вулиці Прасолів просять встановили освітлювальні ліхтарі.

Про це на порталі «Відкрите місто» написала Юлія Волинчук.

Вона зазначає, що поруч знаходить розбудований житловий масив, але він без належного освітлення, що створює проблеми у нічний період доби.

«Буду вдячна за реакцію та вирішення проблеми», – йдеться у дописі.

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Теги: проблема, Луцьк, ліхтар
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