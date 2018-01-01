На луцькій вулиці просять поставити ліхтарі





Про це на порталі «Відкрите місто» Юлія Волинчук.



Вона зазначає, що поруч знаходить розбудований житловий масив, але він без належного освітлення, що створює проблеми у нічний період доби.



«Буду вдячна за реакцію та вирішення проблеми», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Прасолів просять встановили освітлювальні ліхтарі.Про це на порталі «Відкрите місто» написала Вона зазначає, що поруч знаходить розбудований житловий масив, але він без належного освітлення, що створює проблеми у нічний період доби.«Буду вдячна за реакцію та вирішення проблеми», – йдеться у дописі.

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