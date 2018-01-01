Пішки додому: мешканці масиву «Промінь» вимагають повернути маршрутку №4

Мешканці дачного масиву «Промінь» пікетують міськраду з вимогою запустити зручне транспортне сполучення.Мітинг лучани влаштували у середу, 5 вересня.За словами місцевих новий маршрут 9а, який замінив колишню «четвірку», їздить занадто рідко. Два рейси вранці та два ввечері не дозволять вчасно доїхати на роботу дорослим, а дітям потрапити у школу.Не менша проблема виникає при поверненні додому. Прохідні маршрути не зупиняються, тому діти змушені пішки повертатися зі школи.Начальник управління транспорту луцької міської радизазначив, що місто зі свого боку робить усе можливе. Натомість до вирішення проблеми має підключитися Боратинська сільська рада та облдержадміністрація.Нагадаємо, 5 вересня, на засіданні виконкому ЛуцькрадиТепер маршрут називатиметься «Дубнівська – Полонківська». Він пролягатиме через вулиці: Полонківська, Корольова, Валерії Новодворської, Ранкова, Мамсурова, Окружна, Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Волі, Дубнівська.Луцьком знову курсуватиме маршрутка №4Сьогодні, 09:54РедагуватиЛуцьком знову курсуватиме маршрутка №4У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів за маршрутом №4.Про це йшлося у середу, 5 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.«Ми хочемо відновити роботу маршруту №4 і змінити його. Раніше він проходив від 33-го до Вересневого. Тепер він йтиме до кільця біля Підгайців і розвертатиметься там. Ми хочемо закрити питання проїзду на Дубнівській, Вересневому та ЛПЗ», - повідомив начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов.Так, маршрут називатиметься «Дубнівська – Полонківська». Він пролягатиме через вулиці: Полонківська, Корольова, Валерії Новодворської, Ранкова, Мамсурова, Окружна, Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Волі, Дубнівська.Зворотній рух з вулиці Дубнівської пролягатиме через Авторемонтну, Рівненську та проспект Волі.