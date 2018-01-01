Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе





Всього захворіло 7 осіб, з них 2 дітей. За результатами бактеріологічного обстеження у 5 хворих підтвердили діагноз сальмонельозу. Всіх хворих після лікування та контрольного бактеріологічного обстеження виписали в задовільному стані, - повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.



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В осередку захворювання проводились лабораторні обстеження працівників закладу та об’єктів довкілля.



Нагадаємо,



"При дослідженні змивів з обладнання на харчоблоці патогенної та умовно-патогенної мікрофлори не виділено, а виділені бактерії групи кишкової палички в 10%. Це свідчить про порушення протиепідемічного режиму, особистої гігієни персоналу, режимів миття та дезінфекції обладнання та інвентаря на об’єкті і могло спричинити забруднення готової продукції", - повідомили експерти.



ВИявилося, що продукти заготовляються, в основному, на завокзальному ринку. Супровідні документи, котрі засвідчують безпечність і якість продукції, відсутні.



В осередку провели комплекс протиепідемічних заходів.



В домашніх осередках та на об’єкті провели заключну дезінфекцію, встановили медичне спостереження за контактними. Поширення інфекції не зареєстровано.



До епідрозслідування залучили Луцьке міське відділення Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. За інформацією цієї служби, виявлені порушення санітарного законодавства, котрі могли сприяти поширенню інфекції та виникненню спалаху сальмонельозу.



Ймовірно, що фактором передачі сальмонельозу виявились страви приготовані в кафе: салат з куркою (вживали 90% захворілих), мясна нарізка (вживали 85% захворілих), контаміновані сальмонелою під час приготування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України завершили епідеміологічне розслідування та ліквідацію спалаху сальмонельозу, пов’язаного з поминальним обідом в кафе «Фора».Всього захворіло 7 осіб, з них 2 дітей. За результатами бактеріологічного обстеження у 5 хворих підтвердили діагноз сальмонельозу. Всіх хворих після лікування та контрольного бактеріологічного обстеження виписали в задовільному стані, - повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.В осередку захворювання проводились лабораторні обстеження працівників закладу та об’єктів довкілля.Нагадаємо, прикрий випадок стався 18 серпня "При дослідженні змивів з обладнання на харчоблоці патогенної та умовно-патогенної мікрофлори не виділено, а виділені бактерії групи кишкової палички в 10%. Це свідчить про порушення протиепідемічного режиму, особистої гігієни персоналу, режимів миття та дезінфекції обладнання та інвентаря на об’єкті і могло спричинити забруднення готової продукції", - повідомили експерти.ВИявилося, що продукти заготовляються, в основному, на завокзальному ринку. Супровідні документи, котрі засвідчують безпечність і якість продукції, відсутні.В осередку провели комплекс протиепідемічних заходів.В домашніх осередках та на об’єкті провели заключну дезінфекцію, встановили медичне спостереження за контактними. Поширення інфекції не зареєстровано.До епідрозслідування залучили Луцьке міське відділення Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. За інформацією цієї служби, виявлені порушення санітарного законодавства, котрі могли сприяти поширенню інфекції та виникненню спалаху сальмонельозу.Ймовірно, що фактором передачі сальмонельозу виявились страви приготовані в кафе: салат з куркою (вживали 90% захворілих), мясна нарізка (вживали 85% захворілих), контаміновані сальмонелою під час приготування.

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