Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
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У Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України завершили епідеміологічне розслідування та ліквідацію спалаху сальмонельозу, пов’язаного з поминальним обідом в кафе «Фора».
Всього захворіло 7 осіб, з них 2 дітей. За результатами бактеріологічного обстеження у 5 хворих підтвердили діагноз сальмонельозу. Всіх хворих після лікування та контрольного бактеріологічного обстеження виписали в задовільному стані, - повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
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В осередку захворювання проводились лабораторні обстеження працівників закладу та об’єктів довкілля.
Нагадаємо, прикрий випадок стався 18 серпня.
"При дослідженні змивів з обладнання на харчоблоці патогенної та умовно-патогенної мікрофлори не виділено, а виділені бактерії групи кишкової палички в 10%. Це свідчить про порушення протиепідемічного режиму, особистої гігієни персоналу, режимів миття та дезінфекції обладнання та інвентаря на об’єкті і могло спричинити забруднення готової продукції", - повідомили експерти.
ВИявилося, що продукти заготовляються, в основному, на завокзальному ринку. Супровідні документи, котрі засвідчують безпечність і якість продукції, відсутні.
В осередку провели комплекс протиепідемічних заходів.
В домашніх осередках та на об’єкті провели заключну дезінфекцію, встановили медичне спостереження за контактними. Поширення інфекції не зареєстровано.
До епідрозслідування залучили Луцьке міське відділення Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. За інформацією цієї служби, виявлені порушення санітарного законодавства, котрі могли сприяти поширенню інфекції та виникненню спалаху сальмонельозу.
Ймовірно, що фактором передачі сальмонельозу виявились страви приготовані в кафе: салат з куркою (вживали 90% захворілих), мясна нарізка (вживали 85% захворілих), контаміновані сальмонелою під час приготування.
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Всього захворіло 7 осіб, з них 2 дітей. За результатами бактеріологічного обстеження у 5 хворих підтвердили діагноз сальмонельозу. Всіх хворих після лікування та контрольного бактеріологічного обстеження виписали в задовільному стані, - повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
В осередку захворювання проводились лабораторні обстеження працівників закладу та об’єктів довкілля.
Нагадаємо, прикрий випадок стався 18 серпня.
"При дослідженні змивів з обладнання на харчоблоці патогенної та умовно-патогенної мікрофлори не виділено, а виділені бактерії групи кишкової палички в 10%. Це свідчить про порушення протиепідемічного режиму, особистої гігієни персоналу, режимів миття та дезінфекції обладнання та інвентаря на об’єкті і могло спричинити забруднення готової продукції", - повідомили експерти.
ВИявилося, що продукти заготовляються, в основному, на завокзальному ринку. Супровідні документи, котрі засвідчують безпечність і якість продукції, відсутні.
В осередку провели комплекс протиепідемічних заходів.
В домашніх осередках та на об’єкті провели заключну дезінфекцію, встановили медичне спостереження за контактними. Поширення інфекції не зареєстровано.
До епідрозслідування залучили Луцьке міське відділення Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. За інформацією цієї служби, виявлені порушення санітарного законодавства, котрі могли сприяти поширенню інфекції та виникненню спалаху сальмонельозу.
Ймовірно, що фактором передачі сальмонельозу виявились страви приготовані в кафе: салат з куркою (вживали 90% захворілих), мясна нарізка (вживали 85% захворілих), контаміновані сальмонелою під час приготування.
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