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Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе

Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
У Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України завершили епідеміологічне розслідування та ліквідацію спалаху сальмонельозу, пов’язаного з поминальним обідом в кафе «Фора».

Всього захворіло 7 осіб, з них 2 дітей. За результатами бактеріологічного обстеження у 5 хворих підтвердили діагноз сальмонельозу. Всіх хворих після лікування та контрольного бактеріологічного обстеження виписали в задовільному стані, - повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

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В осередку захворювання проводились лабораторні обстеження працівників закладу та об’єктів довкілля.

Нагадаємо, прикрий випадок стався 18 серпня.

"При дослідженні змивів з обладнання на харчоблоці патогенної та умовно-патогенної мікрофлори не виділено, а виділені бактерії групи кишкової палички в 10%. Це свідчить про порушення протиепідемічного режиму, особистої гігієни персоналу, режимів миття та дезінфекції обладнання та інвентаря на об’єкті і могло спричинити забруднення готової продукції", - повідомили експерти.

ВИявилося, що продукти заготовляються, в основному, на завокзальному ринку. Супровідні документи, котрі засвідчують безпечність і якість продукції, відсутні.

В осередку провели комплекс протиепідемічних заходів.

В домашніх осередках та на об’єкті провели заключну дезінфекцію, встановили медичне спостереження за контактними. Поширення інфекції не зареєстровано.

До епідрозслідування залучили Луцьке міське відділення Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. За інформацією цієї служби, виявлені порушення санітарного законодавства, котрі могли сприяти поширенню інфекції та виникненню спалаху сальмонельозу.

Ймовірно, що фактором передачі сальмонельозу виявились страви приготовані в кафе: салат з куркою (вживали 90% захворілих), мясна нарізка (вживали 85% захворілих), контаміновані сальмонелою під час приготування.

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Теги: кафе, Луцьк, отруєння, сальмонельоз, вибір редактора
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