Волинські гірники через невиплату зарплати пишуть заяви в поліцію
Сьогодні, 14:38
Гірники Шахти №9 «Нововолинська» припинили пікетування ДП «Волиньвугілля» і продовжують акцію на території шахти.
Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Тим часом робітники та учасники акції протесту пишуть заяви до поліції, у зв’язку із порушення законодавства України і їхніх прав через невиплату зарплати.
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О 16 годині ініціативна група на чолі із головою ППО НПГУ Шахти №9 «Нововолинська» Василем Гурою мають зустрічатись із очільником Волинської ОДА Олександром Савченком.
"Добре, що на рівні ОДА з увагою поставилися до цього питання. Нагадаю, вже третій день поспіль, шахтарі відмовляються приступати до роботи, пишуть заяви до правоохоронних органів про невиплату їм заробітної плати за липень та серпень", - повідомив Михайло.
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Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Тим часом робітники та учасники акції протесту пишуть заяви до поліції, у зв’язку із порушення законодавства України і їхніх прав через невиплату зарплати.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинські шахтарі відмовилися спускатися під землю через невиплату зарплати
О 16 годині ініціативна група на чолі із головою ППО НПГУ Шахти №9 «Нововолинська» Василем Гурою мають зустрічатись із очільником Волинської ОДА Олександром Савченком.
"Добре, що на рівні ОДА з увагою поставилися до цього питання. Нагадаю, вже третій день поспіль, шахтарі відмовляються приступати до роботи, пишуть заяви до правоохоронних органів про невиплату їм заробітної плати за липень та серпень", - повідомив Михайло.
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Коментарі 1
Поліція тут безсила... Потрібно писати в прокуратуру.
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