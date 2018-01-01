Волинські гірники через невиплату зарплати пишуть заяви в поліцію

Гірники Шахти №9 «Нововолинська» припинили пікетування ДП «Волиньвугілля» і продовжують акцію на території шахти.Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників УкраїниТим часом робітники та учасники акції протесту пишуть заяви до поліції, у зв’язку із порушення законодавства України і їхніх прав через невиплату зарплати.О 16 годині ініціативна група на чолі із головою ППО НПГУ Шахти №9 «Нововолинська»мають зустрічатись із очільником Волинської ОДА"Добре, що на рівні ОДА з увагою поставилися до цього питання. Нагадаю, вже третій день поспіль, шахтарі відмовляються приступати до роботи, пишуть заяви до правоохоронних органів про невиплату їм заробітної плати за липень та серпень", - повідомив Михайло.