Розповіли зворушливу історію кохання луцьких патрульних. ФОТО

У мережі з'явилася зворушлива історія кохання двох луцьких патрульних.Ця молода пара –– патрульні поліцейські у Луцьку, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.Познайомились вони в Сокиричах, під час навчання на патрульних поліцейських, у жовтні минулого року.«Помітив Анастасію з першого дня, але тоді ще не думав, що все так закрутиться», - з усмішкою пригадує чоловік.Ігор Гапонюк зробив пропозицію Анастасії Демиденко 31 березня 2018 року, і вже через кілька місяців пара побралась.Ігор закінчив інститут прокуратури та слідства в Одесі, тож вирішив пов’язати своє життя з правоохоронною діяльністю. Настя навчалась на юридичному факультеті в Харкові. 20 лютого молоді поліцейські, разом з іншими, склали присягу на вірність українському народові.Нині вони обоє успішно несуть службу в Патрульній поліції Волині."Звісно, хвилюються одне за одного, особливо коли заступають на нічні зміни. Але робота подобається, тут цікаво і завжди є щось нове", - йдеться у повідомленні.Анастасія розповідає, що вдома Ігор добрий і турботливий, приносить вранці каву в ліжко, дарує квіти та всіляко піклується.Нині найбільша мрія молодих патрульних – це мати власне житло, і пара сподівається на соціальну підтримку з боку держави.До речі, в Патрульній поліції Волині служить і молодший рідний брат Ігоря –