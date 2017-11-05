Розповіли зворушливу історію кохання луцьких патрульних. ФОТО
Сьогодні, 17:20
У мережі з'явилася зворушлива історія кохання двох луцьких патрульних.
Ця молода пара – Ігор і Анастасія – патрульні поліцейські у Луцьку, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Познайомились вони в Сокиричах, під час навчання на патрульних поліцейських, у жовтні минулого року.
«Помітив Анастасію з першого дня, але тоді ще не думав, що все так закрутиться», - з усмішкою пригадує чоловік.
Ігор Гапонюк зробив пропозицію Анастасії Демиденко 31 березня 2018 року, і вже через кілька місяців пара побралась.
Ігор закінчив інститут прокуратури та слідства в Одесі, тож вирішив пов’язати своє життя з правоохоронною діяльністю. Настя навчалась на юридичному факультеті в Харкові. 20 лютого молоді поліцейські, разом з іншими, склали присягу на вірність українському народові.
Нині вони обоє успішно несуть службу в Патрульній поліції Волині.
"Звісно, хвилюються одне за одного, особливо коли заступають на нічні зміни. Але робота подобається, тут цікаво і завжди є щось нове", - йдеться у повідомленні.
Анастасія розповідає, що вдома Ігор добрий і турботливий, приносить вранці каву в ліжко, дарує квіти та всіляко піклується.
Нині найбільша мрія молодих патрульних – це мати власне житло, і пара сподівається на соціальну підтримку з боку держави.
До речі, в Патрульній поліції Волині служить і молодший рідний брат Ігоря – Вадим.
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Ця молода пара – Ігор і Анастасія – патрульні поліцейські у Луцьку, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Познайомились вони в Сокиричах, під час навчання на патрульних поліцейських, у жовтні минулого року.
«Помітив Анастасію з першого дня, але тоді ще не думав, що все так закрутиться», - з усмішкою пригадує чоловік.
Ігор Гапонюк зробив пропозицію Анастасії Демиденко 31 березня 2018 року, і вже через кілька місяців пара побралась.
Ігор закінчив інститут прокуратури та слідства в Одесі, тож вирішив пов’язати своє життя з правоохоронною діяльністю. Настя навчалась на юридичному факультеті в Харкові. 20 лютого молоді поліцейські, разом з іншими, склали присягу на вірність українському народові.
Нині вони обоє успішно несуть службу в Патрульній поліції Волині.
"Звісно, хвилюються одне за одного, особливо коли заступають на нічні зміни. Але робота подобається, тут цікаво і завжди є щось нове", - йдеться у повідомленні.
Анастасія розповідає, що вдома Ігор добрий і турботливий, приносить вранці каву в ліжко, дарує квіти та всіляко піклується.
Нині найбільша мрія молодих патрульних – це мати власне житло, і пара сподівається на соціальну підтримку з боку держави.
До речі, в Патрульній поліції Волині служить і молодший рідний брат Ігоря – Вадим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Вважаю, що треба в теперішньому становищі публікувати не "зворушливі історії кохання" поліцейський, а об'єктивний погляд на їх роботу.
Ось тобі і реформа знову родинами кланами скрізь все заполоняють
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