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Розповіли зворушливу історію кохання луцьких патрульних. ФОТО

Розповіли зворушливу історію кохання луцьких патрульних. ФОТО
У мережі з'явилася зворушлива історія кохання двох луцьких патрульних.

Ця молода пара – Ігор і Анастасія – патрульні поліцейські у Луцьку, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Познайомились вони в Сокиричах, під час навчання на патрульних поліцейських, у жовтні минулого року.

«Помітив Анастасію з першого дня, але тоді ще не думав, що все так закрутиться», - з усмішкою пригадує чоловік.

Ігор Гапонюк зробив пропозицію Анастасії Демиденко 31 березня 2018 року, і вже через кілька місяців пара побралась.

Ігор закінчив інститут прокуратури та слідства в Одесі, тож вирішив пов’язати своє життя з правоохоронною діяльністю. Настя навчалась на юридичному факультеті в Харкові. 20 лютого молоді поліцейські, разом з іншими, склали присягу на вірність українському народові.
Нині вони обоє успішно несуть службу в Патрульній поліції Волині.

"Звісно, хвилюються одне за одного, особливо коли заступають на нічні зміни. Але робота подобається, тут цікаво і завжди є щось нове", - йдеться у повідомленні.

Анастасія розповідає, що вдома Ігор добрий і турботливий, приносить вранці каву в ліжко, дарує квіти та всіляко піклується.

Нині найбільша мрія молодих патрульних – це мати власне житло, і пара сподівається на соціальну підтримку з боку держави.

До речі, в Патрульній поліції Волині служить і молодший рідний брат Ігоря – Вадим.

Розповіли зворушливу історію кохання луцьких патрульних. ФОТО
Розповіли зворушливу історію кохання луцьких патрульних. ФОТО
Розповіли зворушливу історію кохання луцьких патрульних. ФОТО
Розповіли зворушливу історію кохання луцьких патрульних. ФОТО
Розповіли зворушливу історію кохання луцьких патрульних. ФОТО
Розповіли зворушливу історію кохання луцьких патрульних. ФОТО
Розповіли зворушливу історію кохання луцьких патрульних. ФОТО

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Теги: поліція, весілля, історія
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Коментарі 2
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Вважаю, що треба в теперішньому становищі публікувати не "зворушливі історії кохання" поліцейський, а об'єктивний погляд на їх роботу.
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Ось тобі і реформа знову родинами кланами скрізь все заполоняють
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