На «Ягодині» може з’явитися ветеринарна лабораторія





Про це йшлося у четвер, 6 вересня, під час наради в ОДА.



Заступник начальника Волинської митниці ДФС Василь Герман розповів, що митниця планує звернутися до Держпродспоживслужби, аби у зоні діяльності митного поста «Ковель» відкрили фітосанітарну лабораторію.



За словами Василя Германа, це допоможе видавати відповідні фітосанітарні дозволи.



Окрім того, на «Ягодині» планують облаштувати ветеринарну лабораторію для пришвидшення проходження митного контролю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зоні митного пункту пропуску «Ягодин» хочуть відкрити ветеринарну лабораторію.Про це йшлося у четвер, 6 вересня, під час наради в ОДА.Заступник начальника Волинської митниці ДФСрозповів, що митниця планує звернутися до Держпродспоживслужби, аби у зоні діяльності митного поста «Ковель» відкрили фітосанітарну лабораторію.За словами Василя Германа, це допоможе видавати відповідні фітосанітарні дозволи.Окрім того, на «Ягодині» планують облаштувати ветеринарну лабораторію для пришвидшення проходження митного контролю.

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