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На «Ягодині» може з’явитися ветеринарна лабораторія

На «Ягодині» може з’явитися ветеринарна лабораторія
У зоні митного пункту пропуску «Ягодин» хочуть відкрити ветеринарну лабораторію.

Про це йшлося у четвер, 6 вересня, під час наради в ОДА.

Заступник начальника Волинської митниці ДФС Василь Герман розповів, що митниця планує звернутися до Держпродспоживслужби, аби у зоні діяльності митного поста «Ковель» відкрили фітосанітарну лабораторію.

За словами Василя Германа, це допоможе видавати відповідні фітосанітарні дозволи.

Окрім того, на «Ягодині» планують облаштувати ветеринарну лабораторію для пришвидшення проходження митного контролю.

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Теги: Ягодин, лабораторія, перевірка
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