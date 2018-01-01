У селі на Волині дитина померла на уроці фізкультури. ОНОВЛЕНО





Близько 11:30 учениці стало зле на уроці фізкультури, після чого школярка померла, - повідомляє



Наразі отримати коментар від голови Устилузької ОТГ Віктора Поліщука не вдалося отримати, адже триває сесія міської ради.



Директорка школи Надія Зволянська у телефонній розмові відмовилася будь-що коментувати.



На запитання журналіста “БУГу” директорка відповіла: “Я не маю часу говорити”.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost цю інформацію підтвердили у волинській поліції.



За інформацією правоохоронців, шестирічна дівчинка навчалася в першому класі. Під час уроку фізкультури їй стало зле, у школу викликали медиків, та врятувати дівчинку не вдалося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 вересня стався нещасний випадок у школі в селі П’ятидні Устилузької ОТГ.Близько 11:30 учениці стало зле на уроці фізкультури, після чого школярка померла, - повідомляє Буг з посиланням на власні джерела.Наразі отримати коментар від голови Устилузької ОТГ Віктора Поліщука не вдалося отримати, адже триває сесія міської ради.Директорка школи Надія Зволянська у телефонній розмові відмовилася будь-що коментувати.На запитання журналіста “БУГу” директорка відповіла: “Я не маю часу говорити”.У коментаріцю інформацію підтвердили у волинській поліції.За інформацією правоохоронців, шестирічна дівчинка навчалася в першому класі. Під час уроку фізкультури їй стало зле, у школу викликали медиків, та врятувати дівчинку не вдалося.

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