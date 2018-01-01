У селі на Волині дитина померла на уроці фізкультури. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:20
6 вересня стався нещасний випадок у школі в селі П’ятидні Устилузької ОТГ.
Близько 11:30 учениці стало зле на уроці фізкультури, після чого школярка померла, - повідомляє Буг з посиланням на власні джерела.
Наразі отримати коментар від голови Устилузької ОТГ Віктора Поліщука не вдалося отримати, адже триває сесія міської ради.
Директорка школи Надія Зволянська у телефонній розмові відмовилася будь-що коментувати.
На запитання журналіста “БУГу” директорка відповіла: “Я не маю часу говорити”.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost цю інформацію підтвердили у волинській поліції.
За інформацією правоохоронців, шестирічна дівчинка навчалася в першому класі. Під час уроку фізкультури їй стало зле, у школу викликали медиків, та врятувати дівчинку не вдалося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Близько 11:30 учениці стало зле на уроці фізкультури, після чого школярка померла, - повідомляє Буг з посиланням на власні джерела.
Наразі отримати коментар від голови Устилузької ОТГ Віктора Поліщука не вдалося отримати, адже триває сесія міської ради.
Директорка школи Надія Зволянська у телефонній розмові відмовилася будь-що коментувати.
На запитання журналіста “БУГу” директорка відповіла: “Я не маю часу говорити”.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost цю інформацію підтвердили у волинській поліції.
За інформацією правоохоронців, шестирічна дівчинка навчалася в першому класі. Під час уроку фізкультури їй стало зле, у школу викликали медиків, та врятувати дівчинку не вдалося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині дитина померла на уроці фізкультури. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:20
У Луцьку посеред тротуару провалилася бруківка. ФОТО
Сьогодні, 13:18
На Волині незаконно здавали в оренду озеро
Сьогодні, 12:59
Dj-парад на День міста у «Промені»*
Сьогодні, 12:54
Волинь встановила рекорд з подорожчання сметани
Сьогодні, 12:38