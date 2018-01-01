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У селі на Волині дитина померла на уроці фізкультури. ОНОВЛЕНО

У селі на Волині дитина померла на уроці фізкультури. ОНОВЛЕНО
6 вересня стався нещасний випадок у школі в селі П’ятидні Устилузької ОТГ.

Близько 11:30 учениці стало зле на уроці фізкультури, після чого школярка померла, - повідомляє Буг з посиланням на власні джерела.

Наразі отримати коментар від голови Устилузької ОТГ Віктора Поліщука не вдалося отримати, адже триває сесія міської ради.

Директорка школи Надія Зволянська у телефонній розмові відмовилася будь-що коментувати.

На запитання журналіста “БУГу” директорка відповіла: “Я не маю часу говорити”.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost цю інформацію підтвердили у волинській поліції.

За інформацією правоохоронців, шестирічна дівчинка навчалася в першому класі. Під час уроку фізкультури їй стало зле, у школу викликали медиків, та врятувати дівчинку не вдалося.

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Теги: діти, смерть, фізкультура
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