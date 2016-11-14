Четверо волинських Героїв вирушать на реабілітацію до Італії

Четверо волинських атовців у складі групи бійців вирушають на 8 днів до Італії, де матимуть змогу відпочити та зустрітися із українською діаспорою, аби розповісти правду про війну на Сході.Про це волонтер ковельської громадської організації "Зігрій душу"розповіла у коментаріЗа словами Лисакової, можливість відправити наших бійців до Італії з'явилася завдяки запрошенню Асоціації Волонтерів України та українців в Італії."Це за запрошенням українців Італії. Ми сформували "героїчний" склад групи, який поїде на свого роду патріотичні-соціальні заходи", – зауважила жінка. Так, військові матимуть низку зустрічей в Італії, аби розповісти там правду про ситуацію на Сході."Там люди дізнаються інформацію лише з Facebook, але не завжди мають змогу бачити реальну картину", – додала волонтерка.Тур для атовців відбудеться 13-21 вересня. За 8 днів вони мають відвідати Мілан, Болонью, Турин, Венецію, Реджо-нель-Емілію, та, можливо, Флоренцію. У цих містах у наших Героїв заплановані зустрічі зі священиками та громадами українських церков.Безкоштовні квитки для кількох захисників надала авіакомпанія "МАУ", а інші вирушать у подорож автобусом. Частину коштів на забезпечення переїзду перерахувала українська діаспора у Франції, а решту волонтери наразі намагаються залучити. Проживатимуть бійці в українських родинах, які виїхали в Італію.У мережіЛисакова також опублікувала список атовців, серед них четверо волинян - інвалід війниіз 51 ОМБР, інвалід війниіз 51 ОМБР, Ветеран, доброволець доброволець батальйону НГУ ім. Кульчицького(усі троє є учасниками Ігор Нескорених), та поранений у ДАПі "кіборг" із 80-ої бригадиОкрім того, до Італії вирушать ще п'ять бійців із різних регіонів України.Опублікували також номер картки, куди охочі можуть скидати допомогу для ГО "Зігрій душу":