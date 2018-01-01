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У Луцьку відкрили представництво «Книги рекордів України»

У Луцьку відкрили представництво «Книги рекордів України»
У Луцьку відкрили представництво національного проекту «Книга рекордів України» у Волинській області.

Організації, установи, приватні структури і талановиті волиняни відтепер можуть звертатися у представництво щодо реєстрації оригінальних та цікавих рекордів, які популяризують Україну на міжнародній арені.

Офіційним представником "книги-рекордсмена" на Волині обрали заслуженого діяча мистецтв Віталія Іваницького.

Телефон «Книги рекордів України» в області - 096 349 49 68.

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Теги: Книга рекордів України, Віталій Іваницький
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