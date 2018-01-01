У Луцьку відкрили представництво «Книги рекордів України»
Сьогодні, 09:46
У Луцьку відкрили представництво національного проекту «Книга рекордів України» у Волинській області.
Організації, установи, приватні структури і талановиті волиняни відтепер можуть звертатися у представництво щодо реєстрації оригінальних та цікавих рекордів, які популяризують Україну на міжнародній арені.
Офіційним представником "книги-рекордсмена" на Волині обрали заслуженого діяча мистецтв Віталія Іваницького.
Телефон «Книги рекордів України» в області - 096 349 49 68.
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Організації, установи, приватні структури і талановиті волиняни відтепер можуть звертатися у представництво щодо реєстрації оригінальних та цікавих рекордів, які популяризують Україну на міжнародній арені.
Офіційним представником "книги-рекордсмена" на Волині обрали заслуженого діяча мистецтв Віталія Іваницького.
Телефон «Книги рекордів України» в області - 096 349 49 68.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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