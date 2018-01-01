Лучанину, який живе в машині, збирають гроші на лікування

Лучанину, якого вигнали з дому, збирають гроші на лікування.Георгію Назарчуку 61 рік, і він інвалід 1-ої групи – колись чоловік зламав хребет, тому йому важко пересуватися. Аби бути хоч трохи мобільнішим, пенсіонер користується милицями, які зараз без діла лежать на задньому сидінні його «домівки».Машина, де живе Георгій Назарчук, припаркована якраз навпроти одного з входів до його квартири. Чоловік, аби заробити на життя, підробляв на таксі, жив разом із прийомним сином, та й гадки не мав, що на старості його спіткають такі випробування.У червні цього року він потрапив в ДТП, отримав струс мозку та купу забоїв, а коли повернувся з реабілітації, виявилося, що у нього більше немає дому - син чоловіка, поки той лікувався, виписав його із квартири.Так, небайдужі лучани розповсюдили інформацію, про збір коштів на лікування чоловікові.