Осінь у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 19:52
Осінь вже змінила літо не лише за кадендарем. Вона перефарбовує дерева, нагадує про себе вже прохолодними дощами, достиглими овочами і фруктами, а ще теплим одягом людей.
У Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки осінь прийшла якось миттєво. Алеї, які, здавалося б, ще вчора були насичено зеленими, враж пожовтіли, забагряніли і навіть скинули трохи своїх шат на землю вже пожовклим листям.
Осінні перевтілення головного парку Луцька спіймала в об'єктив фотограф Катерина Приступа.
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У Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки осінь прийшла якось миттєво. Алеї, які, здавалося б, ще вчора були насичено зеленими, враж пожовтіли, забагряніли і навіть скинули трохи своїх шат на землю вже пожовклим листям.
Осінні перевтілення головного парку Луцька спіймала в об'єктив фотограф Катерина Приступа.
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