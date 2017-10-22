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Осінь у луцькому парку. ФОТО

Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь вже змінила літо не лише за кадендарем. Вона перефарбовує дерева, нагадує про себе вже прохолодними дощами, достиглими овочами і фруктами, а ще теплим одягом людей.

У Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки осінь прийшла якось миттєво. Алеї, які, здавалося б, ще вчора були насичено зеленими, враж пожовтіли, забагряніли і навіть скинули трохи своїх шат на землю вже пожовклим листям.

Осінні перевтілення головного парку Луцька спіймала в об'єктив фотограф Катерина Приступа.

Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Осінь у луцькому парку. ФОТО

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Теги: осінь, парк, Луцьк
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