На Волині чоловік відгамселив дружину, бо не дала оригінали документів

На Волині судили чоловіка, який відлупцював та штовхнув зі сходової площадки дружину після словесного конфлікту через те, що вона відмовилася надати йому оригінали документів.Відповідний вирок днями виніс Ковельський міськрайонний суд.Відомо, що подія сталася влітку цього року. У суді чоловік розповів, що побив дружину після того, як вона відмовилася надати йому свідоцтво про шлюб та свідоцтва про народження дітей, які йому були необхідні для роботи.Він спочатку побив її у квартирі, а згодом конфлікт продовжився на сходовій площадці, де чоловік зіштовхнув дружину зі східців. А коли остання впала, то продовжував бити її.Жінка ж розповіла, що надала чоловікові копії затребуваних них документів, утім той продовжував вимагати оригінали. Потерпіла наполягала на суворому покаранні чоловіка.Утім, суд призначив йому лише 850 гривень штрафу. До слова, чоловік вже був неодноразово судимий.