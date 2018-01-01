Замок Любарта на дотик: у Луцьку встановили бронзовий макет твердині. ФОТО

У Луцьку біля замку Любарта встановили бронзовий тактильний макет фортеці.Відкриття його відбулося 8 вересня.На урочистість завітало чимало слабозрячих людей, які вперше мали змогу через дотик "побачити" замок.Очільниця управління туризму та промоціїрозповіла, що Луцьк має дуже цінний історичний спадок, який потрібно бачити. Однак бачити пощастило не всім.«Сьогодні ми відкриваємо нову сторінку в історії нашого міста як міста доступного для всіх. Сьогодні ми всі стоїмо біля першого тактиного макету Луцького замку. Не випадково сам замок став спорудо, яку вилили у бронзі, адже саме сюди йдуть ві наші шляхи – лучан, та гостей міста, звідси починалася наша історія», - мовила вона.Радник луцького міського головидодав, що місто розвивається у напрямку доступності для людей, які мають вади зору. За словами Поліщука, повністю профінансувала макет компанія «Житлобуд-2», а за кошти міста лише зробили благоустрій майданчика.«Я переконаний, що це лише пеший макет історичної будівлі,який з’явився в нашому місті, і таких макетів у Луцьку буде дуже багато», - мовив він. Пізніше Поліщук додав, що у місті кожного року встновлюватимуть по одному макету історичних споруд.Створили макет майстри з Тернополята. Він виготовлений із бронзи, а на виготовлення макету пішло майже 6 місяців. На плиті, де встановлений макет, шрифтом Брайля надрукована історія верхнього Луцького замку – коли і ким він заснований, перебудований тощо.Очільник ГО «Генерація успішної діїзауважив, що подія нині історична, бо в Луцьку подібний макет відкривають уперше. Тепер і лучани, і гості міста зможуть на дотик відчути перлину Луцька.«Незряча людина може лише уявляти, та й то не кожна – я не бачу від народження тому я навіть уявити не можу. Тепер мені показали замок і я отримав від цього задоволення», - розповів Ткачук. Він не вірив, що вдасться втілити проект так швидко. Також Ткачук презентував дві книги для сабо зрячих людей. Перша книга – це «Луцьк від А до Я», промоцій не видання, яке розповідає про місто, а друга – інклюзивна «Волинська абетка»яка надрукована і звичайним, і шрифтом Брайля.Після відкриття макету слабо зрячі люди одразу ж взялися знайомитися із замком через дотик. За словами лучанки, яка повністю втратила зі 22 роки тому, варто було б ще підписати об’єкти у замку шрифтом Брайля, аби легше було орієнтуватися. Жінка бувала в замку, але ніколи його не бачила.«Це зручно для незрячого. Зараз я маю трошки уявлення, як виглядає огорожа, як виглядає дах і інші споруди. Для тих, у кого немає залишку зору, це гарний шанс познайомитися із замком», - підсумувала жінка.