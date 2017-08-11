Затримання великої партії кокаїну на «Ягодині»: подробиці суду





Днями ж Любомльський районний суд виніс вирок наркоторговцеві та розповів деталі справи.



Так, у вироку йдеться про те, 22 лютого білорус передав невстановленій особі 15 тисяч доларів у Києві на вулиці Харківське Шосе, 203, аби придбати для власного вживання кокаїн. Вже 27 лютого у месенджері «WhatsApp» він отримав інформацію про місце знаходження наркотиків.



Того ж дня увечері білорус прибув до вказаної в повідомлені автомобільної заправки «БРСМ», що неподалік митного поста «Ягодин» Волинської митниці, біля паркану під каменем знайшов чотири пляшки з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка виявилася кокаїном загальною масою 247,76 грама, що становить особливо великий розмір. Наркотики він помістив до паливного баку автомобіля Mitsubishi Lancer X.



А вже наступного дня вранці, 28 лютого, під час проведення обшуку автомобіля у його паливному баку виявили та вилучили наркотики.



Чоловік у суді свою вину визнав. Йоми призначили 5 років "умовного" позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Укінці лютого цього року на «Ягодині» митники спільно з правоохоронцями припинили незаконне перевезення кокаїну. Чотири пляшки, наповнених кокаїном, тоді виявили у паливному баку автівки Mitsubishi , якою кермував громадянин Білорусі.Днями ж Любомльський районний суд виніс вирок наркоторговцеві та розповів деталі справи.Так, у вироку йдеться про те, 22 лютого білорус передав невстановленій особі 15 тисяч доларів у Києві на вулиці Харківське Шосе, 203, аби придбати для власного вживання кокаїн. Вже 27 лютого у месенджері «WhatsApp» він отримав інформацію про місце знаходження наркотиків.Того ж дня увечері білорус прибув до вказаної в повідомлені автомобільної заправки «БРСМ», що неподалік митного поста «Ягодин» Волинської митниці, біля паркану під каменем знайшов чотири пляшки з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка виявилася кокаїном загальною масою 247,76 грама, що становить особливо великий розмір. Наркотики він помістив до паливного баку автомобіля Mitsubishi Lancer X.А вже наступного дня вранці, 28 лютого, під час проведення обшуку автомобіля у його паливному баку виявили та вилучили наркотики.Чоловік у суді свою вину визнав. Йоми призначили 5 років "умовного" позбавлення волі.

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