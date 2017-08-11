Затримання великої партії кокаїну на «Ягодині»: подробиці суду
Сьогодні, 12:15
Укінці лютого цього року на «Ягодині» митники спільно з правоохоронцями припинили незаконне перевезення кокаїну. Чотири пляшки, наповнених кокаїном, тоді виявили у паливному баку автівки Mitsubishi, якою кермував громадянин Білорусі.
Днями ж Любомльський районний суд виніс вирок наркоторговцеві та розповів деталі справи.
Так, у вироку йдеться про те, 22 лютого білорус передав невстановленій особі 15 тисяч доларів у Києві на вулиці Харківське Шосе, 203, аби придбати для власного вживання кокаїн. Вже 27 лютого у месенджері «WhatsApp» він отримав інформацію про місце знаходження наркотиків.
Того ж дня увечері білорус прибув до вказаної в повідомлені автомобільної заправки «БРСМ», що неподалік митного поста «Ягодин» Волинської митниці, біля паркану під каменем знайшов чотири пляшки з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка виявилася кокаїном загальною масою 247,76 грама, що становить особливо великий розмір. Наркотики він помістив до паливного баку автомобіля Mitsubishi Lancer X.
А вже наступного дня вранці, 28 лютого, під час проведення обшуку автомобіля у його паливному баку виявили та вилучили наркотики.
Чоловік у суді свою вину визнав. Йоми призначили 5 років "умовного" позбавлення волі.
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Днями ж Любомльський районний суд виніс вирок наркоторговцеві та розповів деталі справи.
Так, у вироку йдеться про те, 22 лютого білорус передав невстановленій особі 15 тисяч доларів у Києві на вулиці Харківське Шосе, 203, аби придбати для власного вживання кокаїн. Вже 27 лютого у месенджері «WhatsApp» він отримав інформацію про місце знаходження наркотиків.
Того ж дня увечері білорус прибув до вказаної в повідомлені автомобільної заправки «БРСМ», що неподалік митного поста «Ягодин» Волинської митниці, біля паркану під каменем знайшов чотири пляшки з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка виявилася кокаїном загальною масою 247,76 грама, що становить особливо великий розмір. Наркотики він помістив до паливного баку автомобіля Mitsubishi Lancer X.
А вже наступного дня вранці, 28 лютого, під час проведення обшуку автомобіля у його паливному баку виявили та вилучили наркотики.
Чоловік у суді свою вину визнав. Йоми призначили 5 років "умовного" позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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