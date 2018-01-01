Вибори у Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО

Передвиборча листівка «Блоку Національних Меншин», Луцьк, 1928 р.

Ісаак Грюнбаум, засновник «Блоку Національних Меншин»

Луцьк, 1928 рік (сучасна вулиця Лесі Українки)

Тема виборів завжди викликає цікавість в читачів, тим паче, коли вибори відбуваються в Луцьку.Сьогодні розповімо нашим читачам про те, що обіцяли кандидати, які лозунги виголошували 90 років тому.Нашу увагу привернула листівка 1928 року, видана в Луцьку. Відомо, що в цей час Луцьк був в складі Волинського воєводства Речі Посполитої. І в ті часи державною мовою, на жаль, була польська, а не українська. Проте, листівка, яку вдалось відшукати саме на українській мові. Про що ж там йшлось? Яка політична сила була її автором?Представляємо кілька цитат з документу дослівно: «Народе Український! Настав для нас відповідальний момент виборів до Сойму (Сейму) та Сенату. Росписання тих виборів застало українське громадянство Волині, Холмщини, Підляша та Полісся у крайньому розбиті. Завдяки розпорошенню українських сил була загроза запропащення національних інтересів краю, втрати національного представництва, а тим самим і можливості подальшої оборони національних і соціальних інтересів наших нарідних мас.Свідомі своєї відповідальності перед Народом і Краєм, ми на надзвичайній нараді представників політичних, освітніх і господарчих діячів Волині, Холмщини, Підляша і Полісся постановили піти до виборів спільним національним фронтом, разом з українцями Галичини, щоби не розбивати народних сил, що стоять на незалежницькому, національному грунті…».Дана політична сила носила назву «Бльок Національних Меншостей» (польською звучить «Blok Mniejszości Narodowych»), або «Блок Національних Меншин».Їх гаслом було «За Землю і Волю». Також виголошувались такі тези: «За оборону Української Справи перед навалою чужинців і своїх руїників. За землю для селян без викупу, проти політики осадництва. За соціальні інтереси працюючих і охорону праці. За рідну школу. За народну волю і розвиток мас. За свободу совісті і віри».Ще цікавіше стає, коли дізнаємось походження цієї політичної сили. Її засновником був польсько-єврейський політик. Він створив даний блок для захисту інтересів національних меншин Польщі, насамперед українців, білорусів, євреїв і німців.Політична сила проіснувала з 1922 до 1930 року. Блок ставив за мету протистояти програмі поділу Польщі на виборчі округи, так як поділ планувалося таким чином, щоб нейтралізувати електоральний потенціал нацменшин.На виборах 1928 року за блок проголосувало 12,6% (за іншими даними — 14%) і він отримав 55 депутатських мандатів. Проте на попередніх виборах 1922 року Блок отримав 19.5% голосів (66 депутатських мандатів) і став другою за розмірами партією парламенту. Пізніше Блок взяв участь ще у виборах 1930 року, але набрав лише 3% голосів і був невдовзі розпущений.Джерело фото: polona.pl