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Мешканці луцького двору кажуть, що біля їхнього будинку – наркопритон

Мешканці луцького двору кажуть, що біля їхнього будинку – наркопритон
У Луцька нарікають на дебоширів, які нападають на людей на вулиці Ковельській.

Про це у Єдиній системі місцевих петицій повідомив Сергій Мінасов.

За словами чоловіка, мешканці вулиці Ковельської, 4 уже неодноразово скаржилися на стан будинку та двору.

"Просимо вжити заходів. Захистіть наш будинок. Адже ввечері страшно просто зайти. Нарко та алко біля під'їзду. Зробіть чіпування в'їзд, як на Франка 44б. Адже це культурний центр старого міста, перехрестя. Не допустіть, щоб ці фото і відео пішли далі. Пишу Вам, тому, що вчора був замах розбійного нападу на людину у дворі. Ну добре, що він виявився сильнішим. А якщо жінки, діти?" - повідомив автор петиції.

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Теги: петиція, благоустрій, безпека, Луцьк
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