Гриби близько: лісівники прогнозують початок сезону «тихого полювання» на Волині

У волинських лісах вже почали прокидатися перші гриби, а через сприятливі погодні умови за кілька днів розпочнеться осінній сезон «тихого полювання».За словами помічника лісничого Рудниківського лісництвапередбачити найбільш грибні місця зараз неможливо, адже ростуть гриби загадково. Проте лісівник стверджує – за кілька днів грибний сезон стартує у волинських лісах.«У п’ятницю, суботу та неділю були дощі, тому ще день-два посвітить сонечко і гриби масово почнуть прокидатися», – каже Юрій Курчик.Відтак для «полювання» на білі гриби чоловік радить обирати мішані ліси, де ростуть дуби, граби, сосни та берези віком 40-50 років. У молодих соснових насадженнях вже є маслюки, а в березняках почали прокидатися бабки та красноголовці. Лисички лісівник рекомендує шукати на піщаних ґрунтах.Аби вберегтися від отруєння спеціалісти радять бути обачними та брати тільки відомі гриби. Збирати недосвідченим грибникам рекомендують білі гриби, лисички, маслюки, бабки, красноголовці та польські гриби.