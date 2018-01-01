Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк





Відповідні торги завершилися на ProZorro.



Йдеться про прибирання ринків "Центральний", що знаходиться на вулиці Глушець,1 і території ринку "Завокзальний", що на вулиці Карпенка-Карого, 1.



У тендері взяли участь 4 претенденти: ФОП Піцик Роман Васильович, ФОП Пахолко Ігор Любомирович, ФОП Сидоренко Зоя Олександрівна і ТОВ "Імпел Гріффін Груп".



Торги виграла київська клінінгова фірма, яка, до слова, запропонувала найбільшу суму - 810 тисяч гривень.



У 2018 році "Імпел Гріффін Груп" встигла виграти багатомільйонні тендери на прибирання Нацбанку, "Укренерго", "Нафтогазу України", Міністерства соцполітики України, "Київводоканалу" тощо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тендер на прибирання двох луцьких ринків виграла клінінгова компанія "Імпел Гріффін Груп", заснована у Києві.Відповідні торги завершилися на ProZorro.Йдеться про прибирання ринків "Центральний", що знаходиться на вулиці Глушець,1 і території ринку "Завокзальний", що на вулиці Карпенка-Карого, 1.У тендері взяли участь 4 претенденти: ФОП Піцик Роман Васильович, ФОП Пахолко Ігор Любомирович, ФОП Сидоренко Зоя Олександрівна і ТОВ "Імпел Гріффін Груп".Торги виграла київська клінінгова фірма, яка, до слова, запропонувала найбільшу суму - 810 тисяч гривень.У 2018 році "Імпел Гріффін Груп" встигла виграти багатомільйонні тендери на прибирання Нацбанку, "Укренерго", "Нафтогазу України", Міністерства соцполітики України, "Київводоканалу" тощо.

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