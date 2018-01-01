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Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк

Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Тендер на прибирання двох луцьких ринків виграла клінінгова компанія "Імпел Гріффін Груп", заснована у Києві.

Відповідні торги завершилися на ProZorro.

Йдеться про прибирання ринків "Центральний", що знаходиться на вулиці Глушець,1 і території ринку "Завокзальний", що на вулиці Карпенка-Карого, 1.

У тендері взяли участь 4 претенденти: ФОП Піцик Роман Васильович, ФОП Пахолко Ігор Любомирович, ФОП Сидоренко Зоя Олександрівна і ТОВ "Імпел Гріффін Груп".
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк

Торги виграла київська клінінгова фірма, яка, до слова, запропонувала найбільшу суму - 810 тисяч гривень.
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк

У 2018 році "Імпел Гріффін Груп" встигла виграти багатомільйонні тендери на прибирання Нацбанку, "Укренерго", "Нафтогазу України", Міністерства соцполітики України, "Київводоканалу" тощо.


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Теги: ринки, прибирання, Луцьк
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