вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомі волиняни розповіли, що люблять колекціонувати. ФОТО

Відомі волиняни розповіли, що люблять колекціонувати. ФОТО
Волинські «віпи» розповіли, що колекціонували та колекціонують і зараз.

Матеріал підготувало ІА «Конкурент».

Ольга Бузулук (прес-секретар управління патрульної поліції у Волинській області):
Відомі волиняни розповіли, що люблять колекціонувати. ФОТО

Взагалі з дитинства любила збирати різні цікаві речі. Фантики – то само собою було у всіх. Іграшками ми особливо не розкошували, все було просте і звичайне. А от нещодавно я знайшла листівки і записки 20-річної давності: новорічні, з 8 березня, з днем народження тощо. Вони такі радянські, смішні, але виписані почерком моїх однокласників, друзів. Я раніше їх збирала, і от вдома вони збереглись. Було цікаво їх перечитати через 20 років!

Також раніше збирала різні ручки, бо в період студентства відвідувала масу різних тренінгів та семінарів, де завжди роздавали тематичні ручки, блокноти, – таке я люблю. Маю купу таких блокнотів, і радо їх використовую, а потім не викидаю, до речі. Не знаю, чи це колекціонування.

Ще з дитинства люблю порядок, до педантичності, і бачу, що доньки теж схожі. Але в них зараз інші колекції, наприклад, котики з кіндерів, чи ляльки Lol, чи ще якісь невідомі мені слова.

Нині особливо нічого не колекціоную, хіба що книжки. Люблю книги про націоналізм, а також письменників Розстріляного Відродження. Маю багато різних збірок одних і тих же творів, навіть не всі ще прочитані.
Відомі волиняни розповіли, що люблять колекціонувати. ФОТО
Відомі волиняни розповіли, що люблять колекціонувати. ФОТО
Відомі волиняни розповіли, що люблять колекціонувати. ФОТО

Микола Яручик (депутат Луцькради):
Відомі волиняни розповіли, що люблять колекціонувати. ФОТО

Фото немає, але я колекціонував. Колись, в третьому класі, мені чомусь подобався такий виходив часопис "Народна справа". Це така газетка невеличкого формату. І я колекціонував всі тиражі. Газета була досить політична і розповідала про життєдіяльність.

Потім, вже забув назву, але знаю, що такий Кость Волиняка теж газету випускав якусь жартівливу. І я теж її колекціонував. А також я колекціонував любовні листівки з жувальних гумок Love is… Тобто це маленькі таки картинки надруковані. Я їх теж мав немало.
Відомі волиняни розповіли, що люблять колекціонувати. ФОТО

Назар Пащук (гуморист)
Відомі волиняни розповіли, що люблять колекціонувати. ФОТО

Наче нічого й не колекціоную, але у зв'язку з тим, що працюю ведучим, маю цілу колекцію метеликів. На фото – не всі. Ще близько десятка є. Формуватися колекція почала на початку кар'єри ведучого. А це близько 10 років тому. Улюблений метелик – це синій в крапочку, бо його подарувала дружина.
Відомі волиняни розповіли, що люблять колекціонувати. ФОТО

Анатолій Котлюк (медіа-менеджер):
Відомі волиняни розповіли, що люблять колекціонувати. ФОТО

Я колекціоную сірникові коробки. Щодо кількості, то й реально не знаю, скільки їх. Вже точно дійшло до 1000 штук. Найстаріша коробка датується 1930-ми. Постійно шукаю і купую нові. Також дарують друзі, які знають про захоплення. Найбільше в колекції – експонати із Рівненської сірникової фабрики.

"Ось уже понад три роки мій улюблений експонат - сувенірний набір сірників із петриківським розписом, який мені подарував колишній директор "Волинських Новин" Григорій Недопад (нині перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради – ред.). Він, до речі, подарував сороміцькі коробки, яких в мене лише три", - розповідав колекціонер ще у 2015 році "Таблоїду Волині".
Відомі волиняни розповіли, що люблять колекціонувати. ФОТО

Ігор Поліщук (радник міського голови Луцька):

Я колекціоную платівки ще з університету. Зараз в колекції до 500 платівок з музикою від різних лейблів. Є дуже рідкісні й унікальні. Продовжую колекціонувати й зараз. До речі, нещодавно Олександр Шараєв подарував мені на день народження платівку гурту Rainbow. Маю й програвача платівок – Technics SL 1210.

Андрій Сірук (засновник та директор компанії ARTEFACT.ST):

«Мети колекціонувати бейжди з конференцій не було. Просто якось так вийшло само собою. Перший бейдж був певно років 8-9 тому. Конференцій було дуже мало, тому вирішив зберігати на пам'ять. Наступні якось відкладались самі собою.

Деякі просто вішались один до одного, а деякі зберігались як цінність. Це такі як з офісу Google у Ірландії, з'їзд агентств Google центральної та східної Європи у Афінах та інші.

Нині у колекції нарахував 42 бейджа. І тепер зловив себе на думці, якби знав, що буду їх колись рахувати і про це писатимуть, точно зібрав би більшу кількість, бо багато бейджів "не дожило"».

Павло Данильчук (депутат Луцькради):

«У ранньому дитинстві збирав, як і більшість дітей початку 90-х років, наклейки від жуйок, різні обгортки і все, що було рідкісним. У середніх класах мене вже зацікавила історія та археологія. Тож додому приносив все, що знаходив на сільських городах після оранок чи злив. Це були і речі побуту – уламки глечиків, старовинні козацькі люльки, наконечники стріл, монети, тощо. Щось ще зберігається у батьківській хаті, а щось мама забрала в музей села.

Також збирав різне каміння, яке мені в дитинстві здавалося рідкісним та цікавим. Щось про нього читав, але це захоплення не тривало і кількох років.

У дорослому віці більше не проявлялося бажання щось збирати чи, тим більше, професійно колекціонувати».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: колекція, Луцьк, Волинь, колекціонування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянина, який відправляв людей до Білорусі в рабство, судитимуть
Сьогодні, 13:07
Бізнес Волині перерахував на потреби місцевих громад понад 2 мільярда гривень
Сьогодні, 13:04
Відомі волиняни розповіли, що люблять колекціонувати. ФОТО
Сьогодні, 13:03
Ще один обласний центр в Україні затопило. ФОТО
Сьогодні, 12:42
Лучани у складі збірної вибороли «золото» на змаганнях з волейболу. ФОТО
Сьогодні, 12:23
Схожі новини
Волиняни можуть скористатися онлайн-чергою для оформлення паспортів Волиняни можуть скористатися онлайн-чергою для оформлення паспортів
10 вересень, 10:28
Вибори у Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО Вибори у Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО
10 вересень, 10:22
Як волинські водії з жахливими дорогами борються. ВІДЕО Як волинські водії з жахливими дорогами борються. ВІДЕО
10 вересень, 10:04
У Луцьку легковик врізався у мінівен. ФОТО У Луцьку легковик врізався у мінівен. ФОТО
07 вересень, 11:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку люди з інвалідністю майже місяць не можуть вийти з будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
 0
Волинянина, який відправляв людей до Білорусі в рабство, судитимуть
Сьогодні, 13:07
 0
Бізнес Волині перерахував на потреби місцевих громад понад 2 мільярда гривень
Сьогодні, 13:04
 0
Відомі волиняни розповіли, що люблять колекціонувати. ФОТО
Сьогодні, 13:03
 0
Ще один обласний центр в Україні затопило. ФОТО
Сьогодні, 12:42
 0
Медіа
відео
1/8