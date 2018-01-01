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Луцьку «Ласку» перевірять

Луцьку «Ласку» перевірять
Луцьке підприємство "Ласка" перевірять.

Відповідне розпорядження підписав Григорій Пустовіт.

Підприємство перевірять з метою вивчення стану кадрової та правової роботи, ведення діловодства, бухгалтерсько-фінансової звітності на комунальному підприємстві «Ласка», а також надання методичної та юридичної допомоги.

Так, створять тимчасову робочу групу щодо надання методичної та юридичної допомоги КП «Ласка».

Ця група має провести належну та об'єктивну перевірку стану роботи на комунальному підприємстві «Ласка» з одночасним наданням методичної та юридичної допомоги з 17 до 28 вересня.

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Теги: Ласка, перевірка
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