В Україні заборонили ще один медпрепарат
Сьогодні, 19:43
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на препарат, який застосовується при дефіциті гормону росту.
Про це інформує канал 24 з посиланням на Держлікслужбу.
Мова йде про імунобіологічний препарат "Соматин" серії 10118. Виробником ліків є ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату – 904/13-300200000
Заборону встановили через те, що зазначена серія не була виготовлена виробником.
"Соматин" приписують при порушеннях росту у дітей, як терапію – для дорослих із вираженим дефіцитом гормону росту.
Нагадаємо, державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на вакцину проти дифтерії та інших захворювань "Пентаксим" через порушення вимог законодавства України.
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Про це інформує канал 24 з посиланням на Держлікслужбу.
Мова йде про імунобіологічний препарат "Соматин" серії 10118. Виробником ліків є ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату – 904/13-300200000
Заборону встановили через те, що зазначена серія не була виготовлена виробником.
"Соматин" приписують при порушеннях росту у дітей, як терапію – для дорослих із вираженим дефіцитом гормону росту.
Нагадаємо, державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на вакцину проти дифтерії та інших захворювань "Пентаксим" через порушення вимог законодавства України.
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