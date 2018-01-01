В Україні заборонили ще один медпрепарат





Про це інформує



Мова йде про імунобіологічний препарат "Соматин" серії 10118. Виробником ліків є ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату – 904/13-300200000



Заборону встановили через те, що зазначена серія не була виготовлена виробником.



"Соматин" приписують при порушеннях росту у дітей, як терапію – для дорослих із вираженим дефіцитом гормону росту.



Нагадаємо, державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на препарат, який застосовується при дефіциті гормону росту.Про це інформує канал 24 з посиланням на Держлікслужбу.Мова йде про імунобіологічний препарат "Соматин" серії 10118. Виробником ліків є ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату – 904/13-300200000Заборону встановили через те, що зазначена серія не була виготовлена виробником."Соматин" приписують при порушеннях росту у дітей, як терапію – для дорослих із вираженим дефіцитом гормону росту.Нагадаємо, державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на вакцину проти дифтерії та інших захворювань "Пентаксим" через порушення вимог законодавства України.

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