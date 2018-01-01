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В Україні заборонили ще один медпрепарат

В Україні заборонили ще один медпрепарат
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на препарат, який застосовується при дефіциті гормону росту.

Про це інформує канал 24 з посиланням на Держлікслужбу.

Мова йде про імунобіологічний препарат "Соматин" серії 10118. Виробником ліків є ТОВ "ФЗ "БІОФАРМА", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату – 904/13-300200000

Заборону встановили через те, що зазначена серія не була виготовлена виробником.

"Соматин" приписують при порушеннях росту у дітей, як терапію – для дорослих із вираженим дефіцитом гормону росту.

Нагадаємо, державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на вакцину проти дифтерії та інших захворювань "Пентаксим" через порушення вимог законодавства України.

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Теги: ліки, заборона, медицина
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