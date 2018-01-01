Волинські підприємці змінили ожину й малину на лікарські трави. ВІДЕО





Про це пише



Які дари природи стали такими популярними у волинських лісах та, чи отримає можливість бізнес їх заготовляти – обговорили на екологічній комісії в обласній раді.



Волинські підприємці активно взялися за лісові лікарські трави та ягоди. Якщо раніше популярними були ожина, чорниця та малина, то зараз просять дозволу на збір кардинально інших дарів природи.



Відповідно, фахівець обласного управління лісомисливського господарства Анатолій Борсук прийшов до депутатів профільної комісії, аби ті підтримали пропозицію, адже від цього залежить наповнення бюджетів.



Обговоривши питання, члени комісії підтримали запропонований проект рішення. Окрім того, депутати розглянули питання щодо підтримання звернення Харківської обласної ради щодо раціонального використання й охорони земель під полезахисними лісосмугами.



Між тим, депутат Юрій Ройко ініціював, аби обласна рада прийняла власне звернення до центральної влади щодо фінансування лісової галузі.



Комісія підтримала цю пропозицію та доручила Юрію Ройку підготувати текст звернення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попит на різновиди ягід і рослин, які щороку збирають у лісах, значно зріс. Волинські підприємці з різних районів, котрі заготовляють лісову продукцію, просять додаткових лісових квитків.Про це пише Перший із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.Які дари природи стали такими популярними у волинських лісах та, чи отримає можливість бізнес їх заготовляти – обговорили на екологічній комісії в обласній раді.Волинські підприємці активно взялися за лісові лікарські трави та ягоди. Якщо раніше популярними були ожина, чорниця та малина, то зараз просять дозволу на збір кардинально інших дарів природи.Відповідно, фахівець обласного управління лісомисливського господарстваприйшов до депутатів профільної комісії, аби ті підтримали пропозицію, адже від цього залежить наповнення бюджетів.Обговоривши питання, члени комісії підтримали запропонований проект рішення. Окрім того, депутати розглянули питання щодо підтримання звернення Харківської обласної ради щодо раціонального використання й охорони земель під полезахисними лісосмугами.Між тим, депутатініціював, аби обласна рада прийняла власне звернення до центральної влади щодо фінансування лісової галузі.Комісія підтримала цю пропозицію та доручила Юрію Ройку підготувати текст звернення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію