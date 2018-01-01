Під час пожежі в Луцьку 12-річний герой рятував бабусю і братика. ФОТО

Під час резонансної пожежі, яка, 11 вересня, на проспекті Молоді в Луцьку, постраждав зокрема 12-річний хлопчик. Дитина всіляко намагалася допомогти врятуватися молодшому братику та бабусі-інваліду.Про це у соціальній мережі Facebook написала речниця управління патрульної поліції Волинської області«Сьогодні герой мого дня – цей 12-річний хлопчик. Він та його 9-річний братик і їхня бабуся 54 років (інвалід ІІ групи) потерпіли сьогодні в пожежі, яка трапилась на Молоді. Мене вразило те, що почула на місці події: хлопець сам викликав рятувальників за номером 101, він всіляко допомагав бабусі і братові визволитись з задимленої квартири, намочував ганчірки, прикладав до тіла… На щастя, пожежники прибули швидко і визволили всіх з вогняної пастки, адже люди вже хотіли стрибати з балкона 3 поверху», - розповіла Бузулук.Чому загорілось – з’ясовує слідчо-оперативна група.«Для мене цей хлопчик – герой цього року серед дітей, справжній і мужній. Я бачила його у швидкій допомозі: він ледве дихав (опіки верхніх дихальних шляхів), але в очах був блиск і таке щось героїчне, він був радий, що вижив сам і допоміг вижити рідним. Я не побачила в його дитячих очах ні каплі страху чи відчаю! Впевнена, що вчинок цього школяра буде гідно відзначений на високому рівні і стане прикладом для інших», - йдеться в дописі.Ольга Бузулук додала: «Наразі ж спілкувалась з мамою хлопців і думаю, що цій сім’ї необхідно допомогти. По-перше, на лікування. По-друге, на відновлення житла. Була на тому місці, все обгоріло, видовище реально страшне».