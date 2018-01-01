Постраждалому в аварії атовцю на Волині зібрали 14 тисяч
11 вересень, 22:47
Завдяки активним поширенням в інтернеті повідомлень про те, що атовцеві з Волині, який потрапив у ДТП, потрібна допомога, вдалося зібрати кошти на лікування.
Про це пише інтернет-видання Волинь24 з посиланням на волонтерку Наталію Попову.
За її словами, за добу владося забрати 14 тисяч гривень.
«Друзі, щиро дякуємо, всім і кожному, що в складну хвилину підтримуєте нашого Діму! Хай добро зроблене для хлопчини, повертається вам примноженим! Залишилося зовсім трохи зібрати", – зазначила волонтер.
Нагадаємо, 23-річний Дмитро Голярчук, який проходив військову службу на Сході України, у липні цього року потрапив у ДТП - його збило авто прямо на пішохідному переході у Ковелі.
За весь час, що юнак провів у лікарні, водій, який його збив, ні разу не навідався до нього. Прийшов на виписку і, як запевняє потерпілий, заявив, що «все оплатить». Проте допомоги від нього Дмитро так і не дочекався.
Небайдужих просять допомогти юнакові. Кошти можна перерахувати на карту «Приватбанку»: 5168 7573 6830 7619 (Голярчук Д.М.)
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Про це пише інтернет-видання Волинь24 з посиланням на волонтерку Наталію Попову.
За її словами, за добу владося забрати 14 тисяч гривень.
«Друзі, щиро дякуємо, всім і кожному, що в складну хвилину підтримуєте нашого Діму! Хай добро зроблене для хлопчини, повертається вам примноженим! Залишилося зовсім трохи зібрати", – зазначила волонтер.
Нагадаємо, 23-річний Дмитро Голярчук, який проходив військову службу на Сході України, у липні цього року потрапив у ДТП - його збило авто прямо на пішохідному переході у Ковелі.
За весь час, що юнак провів у лікарні, водій, який його збив, ні разу не навідався до нього. Прийшов на виписку і, як запевняє потерпілий, заявив, що «все оплатить». Проте допомоги від нього Дмитро так і не дочекався.
Небайдужих просять допомогти юнакові. Кошти можна перерахувати на карту «Приватбанку»: 5168 7573 6830 7619 (Голярчук Д.М.)
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Коментарі 1
Де служив атовець? Писали, що він нібито не був в АТО.
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