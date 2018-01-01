вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Постраждалому в аварії атовцю на Волині зібрали 14 тисяч

Постраждалому в аварії атовцю на Волині зібрали 14 тисяч
Завдяки активним поширенням в інтернеті повідомлень про те, що атовцеві з Волині, який потрапив у ДТП, потрібна допомога, вдалося зібрати кошти на лікування.

Про це пише інтернет-видання Волинь24 з посиланням на волонтерку Наталію Попову.

За її словами, за добу владося забрати 14 тисяч гривень.

«Друзі, щиро дякуємо, всім і кожному, що в складну хвилину підтримуєте нашого Діму! Хай добро зроблене для хлопчини, повертається вам примноженим! Залишилося зовсім трохи зібрати", – зазначила волонтер.

Нагадаємо, 23-річний Дмитро Голярчук, який проходив військову службу на Сході України, у липні цього року потрапив у ДТП - його збило авто прямо на пішохідному переході у Ковелі.

За весь час, що юнак провів у лікарні, водій, який його збив, ні разу не навідався до нього. Прийшов на виписку і, як запевняє потерпілий, заявив, що «все оплатить». Проте допомоги від нього Дмитро так і не дочекався.

Небайдужих просять допомогти юнакові. Кошти можна перерахувати на карту «Приватбанку»: 5168 7573 6830 7619 (Голярчук Д.М.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: благодійність, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Де служив атовець? Писали, що він нібито не був в АТО.
Відповісти
Вибір редактора
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Постраждалому в аварії атовцю на Волині зібрали 14 тисяч
11 вересень, 22:47
У волинській школі через смерть дитини – службове розслідування. ВІДЕО
11 вересень, 22:17
На Волині хочуть перекроїти 6 районів
11 вересень, 22:03
Під час пожежі в Луцьку 12-річний герой рятував бабусю і братика. ФОТО
11 вересень, 21:39
Схожі новини
Волинський атовець потребує допомоги на лікування Волинський атовець потребує допомоги на лікування
21 серпень, 08:04
З’ясували, скільки «благодійних гривень» отримали волинські лікарні З’ясували, скільки «благодійних гривень» отримали волинські лікарні
10 серпень, 04:09
Лучанин потребує допомоги на термінову операцію Лучанин потребує допомоги на термінову операцію
02 серпень, 07:13
Потребує допомоги родина волинського військового Потребує допомоги родина волинського військового
04 червень, 21:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Постраждалому в аварії атовцю на Волині зібрали 14 тисяч
11 вересень, 22:47
 0
У волинській школі через смерть дитини – службове розслідування. ВІДЕО
11 вересень, 22:17
 0
На Волині хочуть перекроїти 6 районів
11 вересень, 22:03
 0
Під час пожежі в Луцьку 12-річний герой рятував бабусю і братика. ФОТО
11 вересень, 21:39
 0
Медіа
відео
1/8