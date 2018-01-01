Постраждалому в аварії атовцю на Волині зібрали 14 тисяч

потрапив у ДТП, потрібна допомога, вдалося зібрати кошти на лікування.



Про це пише інтернет-видання Наталію Попову.



За її словами, за добу владося забрати 14 тисяч гривень.



«Друзі, щиро дякуємо, всім і кожному, що в складну хвилину підтримуєте нашого Діму! Хай добро зроблене для хлопчини, повертається вам примноженим! Залишилося зовсім трохи зібрати", – зазначила волонтер.



Нагадаємо, 23-річний Дмитро Голярчук, який проходив військову службу на Сході України, у липні цього року потрапив у ДТП - його збило авто прямо на пішохідному переході у Ковелі.



За весь час, що юнак провів у лікарні, водій, який його збив, ні разу не навідався до нього. Прийшов на виписку і, як запевняє потерпілий, заявив, що «все оплатить». Проте допомоги від нього Дмитро так і не дочекався.



Небайдужих просять допомогти юнакові. Кошти можна перерахувати на карту «Приватбанку»: 5168 7573 6830 7619 (Голярчук Д.М.)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки активним поширенням в інтернеті повідомлень про те, що атовцеві з Волині, який, потрібна допомога, вдалося зібрати кошти на лікування.Про це пише інтернет-видання Волинь24 з посиланням на волонтеркуЗа її словами, за добу владося забрати 14 тисяч гривень.«Друзі, щиро дякуємо, всім і кожному, що в складну хвилину підтримуєте нашого Діму! Хай добро зроблене для хлопчини, повертається вам примноженим! Залишилося зовсім трохи зібрати", – зазначила волонтер.Нагадаємо, 23-річний, який проходив військову службу на Сході України, у липні цього року потрапив у ДТП - його збило авто прямо на пішохідному переході у Ковелі.За весь час, що юнак провів у лікарні, водій, який його збив, ні разу не навідався до нього. Прийшов на виписку і, як запевняє потерпілий, заявив, що «все оплатить». Проте допомоги від нього Дмитро так і не дочекався.Небайдужих просять допомогти юнакові. Кошти можна перерахувати на карту «Приватбанку»: 5168 7573 6830 7619 (Голярчук Д.М.)

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