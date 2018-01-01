Смартфон і «My Pol»: на Волині відтепер поліцію можна викликати за кілька секунд

У Волинській області запрацював додаток «My Pol», який дозволяє за лічені секунди викликати поліцію.Про це йшлося у середу, 12 вересня, під час прес-конференції.Головний поліцейський Волинізауважив, що Волинь – четвертий регіон, де офіційно стартує робота додатку миттєвого виклику поліції «My Pol».«Важливо, що користувачі додатку зможуть миттєво зв’язуватися з поліцією за допомогою кнопки «SOS», що передаватиме геолокацію. Додаток є безкоштовним. Він дасть можливість максимально швидко реагувати на виклики, затримувати злочинців, забезпечувати безпеку і охорону громадян», - повідомив Петро Шпига.У додатку також можна буде подивитися розташування відділків поліції, подивитися повноваження поліцейських у тому чи іншому випадку, оцінити роботу поліції тощо.Автор та керівник проекту «My Pol»розповів, що прикладів таких додатків у світі дуже мало, зокрема, вони діють у Арабських Еміратах та Сінгапурі.«Наш проект показує, що поліція у нашій країні відкрита до спілкування і співпраці. Це повністю благодійний проект. Наразі до нас підключаються оператори зв’язку, щоби надавати безкоштовний інтернет для додатку», - сказав він.За словами Дмитра Подворчанського, основні завдання додатку – якнайшвидше доставити повідомлення про правопорушення у поліцію і надати правоохоронцям максимально багато інформації. Потрібно лише завантажити додаток і ввести свої контактні дані.«Були випадки, що ми розшукували дітей, давали інформацію про аварії. Інформація приходить у вигляді повідомлення і це дозволяє отримати її надзвичайно швидко, бо за допомогою ЗМІ не всі можуть її прочитати», - відзначив автор проекту.Дмитро Подворчанський розповів про напад на таксиста у одному з міст України. Таксист натиснув кнопку «SOS» у додатку і за лічені хвилини прибули поліцейські. Таким чином, чоловіку зберегли життя.Щоправда, аби не було випадкових натискань кнопки, її треба буде затиснути. Зазвичай, виклик надходить у поліцію за лічені секунди. Якщо ж зв’язок слабкий, то виклик триватиме до 30 секунд.У випадку відсутності інтернету, додаток може відправити повідомлення про правопорушення за допомогою смс, поліція бачить виклик як звичайне повідомлення, але з вашою геолокацією. Зараз розробники працюють з операторами зв’язку, аби забезпечити комунікації у населених пунктах, де немає інтернету.«У нас були ідеї щодо створення рейтингу людей, які викликали поліцію. Але відповідно до законодавства не можна розділяти людей.Тож поліцейські зможуть робити якісь відмітки після засідання комісії про ту чи іншу людину, що повідомляє недостовірну інформацію. У нас був випадок у Дніпрі, коли сталася стрілянина, але багато людей не могли зателефонувати у «102». Ця програма рекомендує розглянути такі виклики як один», - сказав керівник проекту.Наразі 50 000 тисяч людей завантажили «My Pol». Зі слів Дмитра Подворчанського, у Чернівцях громадяни повідомляли поліцію про нетверезих водіїв, хоча таку функцію у додатку не передбачали. Тобто, каже Подворчанський, завдання проекту – не за один день змінити роботу поліції, а допомагати новими технологіями у роботі.Керівник проекту закликав не тестувати додаток просто для цікавості, адже за цей, як і за хибний виклик поліції телефоном, грозить передбачена законодавством відповідальність. До слова, поки не обмежили користування «My Pol» дітьми, проте у майбутньому певні обмеження все ж хочуть ввести.Додаток можна завантажити за допомогою Play Market та App Store. Планують, що за місяць випустять «My Pol» англійською мовою, аби викликати правоохоронців могли іноземці.