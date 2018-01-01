вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька – автотроща: Opel «на бляхах» влетів в авто і протаранив стовп. ФОТО. ВІДЕО

У центрі Луцька – автотроща: Opel «на бляхах» влетів в авто і протаранив стовп. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на проспекті Волі сталася аварія.

Так, поблизу зупинки "Станція переливання крові" сріблястий Opel на єврономерах на швидкості протаранив Renault та врізався у стовп.

Відео автопригоди в соцмережах опублікував лучанин Максим Нікітін.

"Аварія біля зупинки Станція переливання крові на проспекті Волі", - написав очевидець.

В результаті ДТП машини зазнали значних механічних пошкоджень: в Opel потрощений капот та бампер, а в Renault розбите ліве крило та передній бампер.



У центрі Луцька – автотроща: Opel «на бляхах» влетів в авто і протаранив стовп. ФОТО. ВІДЕО
У центрі Луцька – автотроща: Opel «на бляхах» влетів в авто і протаранив стовп. ФОТО. ВІДЕО
У центрі Луцька – автотроща: Opel «на бляхах» влетів в авто і протаранив стовп. ФОТО. ВІДЕО
У центрі Луцька – автотроща: Opel «на бляхах» влетів в авто і протаранив стовп. ФОТО. ВІДЕО
У центрі Луцька – автотроща: Opel «на бляхах» влетів в авто і протаранив стовп. ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька – автотроща: Opel «на бляхах» влетів в авто і протаранив стовп. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:24
Моторошна аварія за участю трактора та «чобітка» на Волині: подробиці
Сьогодні, 12:20
Поліцейський «переполох» у Луцьку: що насправді сталося
Сьогодні, 12:15
Моторошна аварія на Волині: трактор та «чобіток» стали купою брухту. ВІДЕО
Сьогодні, 12:02
Загиблому волинському воїну хочуть присвоїти почесні звання
Сьогодні, 11:51
Схожі новини
Водій, який злетів з дороги вночі у Луцьку, був п'яним. ФОТО Водій, який злетів з дороги вночі у Луцьку, був п'яним. ФОТО
11 вересень, 09:28
У Луцьку Mercedes збив пішохода: чоловіка госпіталізували. ФОТО У Луцьку Mercedes збив пішохода: чоловіка госпіталізували. ФОТО
11 вересень, 09:20
Вночі у Луцьку автомобіль злетів з дороги. ФОТО Вночі у Луцьку автомобіль злетів з дороги. ФОТО
11 вересень, 08:45
Під Луцьком фура зім'яла «передок» легковика. ФОТО Під Луцьком фура зім'яла «передок» легковика. ФОТО
10 вересень, 14:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька – автотроща: Opel «на бляхах» влетів в авто і протаранив стовп. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:24
 0
Моторошна аварія за участю трактора та «чобітка» на Волині: подробиці
Сьогодні, 12:20
 0
Поліцейський «переполох» у Луцьку: що насправді сталося
Сьогодні, 12:15
 0
Моторошна аварія на Волині: трактор та «чобіток» стали купою брухту. ВІДЕО
Сьогодні, 12:02
 0
Загиблому волинському воїну хочуть присвоїти почесні звання
Сьогодні, 11:51
 0
Медіа
відео
1/8