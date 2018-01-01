У центрі Луцька – автотроща: Opel «на бляхах» влетів в авто і протаранив стовп. ФОТО. ВІДЕО





Так, поблизу зупинки "Станція переливання крові" сріблястий Opel на єврономерах на швидкості протаранив Renault та врізався у стовп.



Відео автопригоди в соцмережах опублікував лучанин Максим Нікітін.



"Аварія біля зупинки Станція переливання крові на проспекті Волі", - написав очевидець.



В результаті ДТП машини зазнали значних механічних пошкоджень: в Opel потрощений капот та бампер, а в Renault розбите ліве крило та передній бампер.









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