У центрі Луцька – автотроща: Opel «на бляхах» влетів в авто і протаранив стовп. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:24
У Луцьку на проспекті Волі сталася аварія.
Так, поблизу зупинки "Станція переливання крові" сріблястий Opel на єврономерах на швидкості протаранив Renault та врізався у стовп.
Відео автопригоди в соцмережах опублікував лучанин Максим Нікітін.
"Аварія біля зупинки Станція переливання крові на проспекті Волі", - написав очевидець.
В результаті ДТП машини зазнали значних механічних пошкоджень: в Opel потрощений капот та бампер, а в Renault розбите ліве крило та передній бампер.
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Так, поблизу зупинки "Станція переливання крові" сріблястий Opel на єврономерах на швидкості протаранив Renault та врізався у стовп.
Відео автопригоди в соцмережах опублікував лучанин Максим Нікітін.
"Аварія біля зупинки Станція переливання крові на проспекті Волі", - написав очевидець.
В результаті ДТП машини зазнали значних механічних пошкоджень: в Opel потрощений капот та бампер, а в Renault розбите ліве крило та передній бампер.
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