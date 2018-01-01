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У Луцьку біля обласної лікарні – аварія

У Луцьку біля обласної лікарні – аварія
У Луцьку на проспекті Грушевського сталася аварія.

Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, біля обласної лікарні поблизу пішохідного переходу стоїть червона автівка.

В іномарки - механічні пошкодження: велика вм'ятина на правій задній частині.

На місці працює екіпаж поліції. Обставини пригоди наразі невідомі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Деталі - згодом.

У Луцьку біля обласної лікарні – аварія

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Теги: ДТП, аварія
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Коментарі 2
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Це жах, 3 аварії за пів дня, люди навчіться їздити, сходіть щераз в автошколу, кожен день мінвмум дві аваріїв луцьку
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Так як в нас тут літають то я вже нічому не дивуюсь, навіть на червоне для машин страшно дорогу переходити.
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