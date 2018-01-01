У Луцьку біля обласної лікарні – аварія
Сьогодні, 14:59
У Луцьку на проспекті Грушевського сталася аварія.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, біля обласної лікарні поблизу пішохідного переходу стоїть червона автівка.
В іномарки - механічні пошкодження: велика вм'ятина на правій задній частині.
На місці працює екіпаж поліції. Обставини пригоди наразі невідомі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Деталі - згодом.
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Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, біля обласної лікарні поблизу пішохідного переходу стоїть червона автівка.
В іномарки - механічні пошкодження: велика вм'ятина на правій задній частині.
На місці працює екіпаж поліції. Обставини пригоди наразі невідомі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Це жах, 3 аварії за пів дня, люди навчіться їздити, сходіть щераз в автошколу, кожен день мінвмум дві аваріїв луцьку
Так як в нас тут літають то я вже нічому не дивуюсь, навіть на червоне для машин страшно дорогу переходити.
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