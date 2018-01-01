У Луцьку біля обласної лікарні – аварія





Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, біля обласної лікарні поблизу пішохідного переходу стоїть червона автівка.



В іномарки - механічні пошкодження: велика вм'ятина на правій задній частині.



На місці працює екіпаж поліції. Обставини пригоди наразі невідомі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Грушевського сталася аварія.Як повідомилиочевидці, біля обласної лікарні поблизу пішохідного переходу стоїть червона автівка.В іномарки - механічні пошкодження: велика вм'ятина на правій задній частині.На місці працює екіпаж поліції. Обставини пригоди наразі невідомі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.Деталі - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію