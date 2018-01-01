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Ми так більше не можемо: мешканці волинського села у розпачі через газ

Ми так більше не можемо: мешканці волинського села у розпачі через газ
На території села Холопичі Локачинського району ще 11 років тому проклали труби та встановили газові стояки, однак досі не вистачає 800 тисяч, аби протягти трубу від сусіднього села.

Про це люди 13 вересня розповіли голові Волинської ОДА Олександру Савченку у ході його візиту у Локачі.

До райцентру прибула ціла делегація селян, дехто із них приніс плакати. Люди запевняють – більше не готові «їсти обіцянок», адже у селі 11 років тому закопали труби та встановили стояки, але і досі немає газопостачання.
Ми так більше не можемо: мешканці волинського села у розпачі через газ

Тоді, аби заплатити за труби селяни навіть брали кредити та залазили в борги. Та за 11 років процес не зрушився із місця - немає коштів для підведення труби від сусіднього села Маньків.

«У нас дуже велике село, багато дітей, є сільрада, школа, садочок, будинок культури але немає газу. Ми єдине село на трасі до Устилуга, де немає газу... Там вже не багато залишилося – робота проблема відсотків на 70, це ж не з нуля починати», - навперебій розповідали люди. За їхніми словами, вони вже готові до радикальних дій – навіть перекривати трасу, аби про їхню проблему почули.
Ми так більше не можемо: мешканці волинського села у розпачі через газ

«У нас по селі є стояки, труби і все. 11 років тому ми витратили по 600 доларів на це все. Нині нам не вистачає грошей на 3 кілометри підвідної труби від Манькова до Холопич. Ця проблема тягнеться вже 11 років, і ми будемо вживати заходів, бо і дрова треба купити і наривати, а у нас гниють закопані стояки», - розповіла мешканка села Ольга Павлік.

За словами голови РДА Віктора Дудечка, є виготовлена проектно-кошторисна документація на 1, 8 млн грн. У сільському бюджеті знайдуть 400 тисяч гривень, ще 100 дасть місцевий підприємець, а ще півмільйона обіцяв нардеп Сергій Мартиняк. Тож не вистачає 800 тисяч гривень.
Ми так більше не можемо: мешканці волинського села у розпачі через газ

Натомість голова ОДА зауважив, що питання треба вивчити. Наразі зайві кошти в обласному бюджеті знайти важко, бо бюджет виконали лише на 101%.

«Я не заперечую, що держава має допомагати, але ви звикайте, що йде децентралізація, і ви повинні самі турбуватися про себе. Зараз я не готовий сказати, що от завтра ми почнемо щось робити, бо треба вивчити питання», - зауважив посадовець. Проте він готовий втрутитися в ситуацію. Відтак, Савченко зауважив, що разом із фахівцями вивчить документацію, та приїде у Холопичі, аби спілкуватися більш предметно.
Ми так більше не можемо: мешканці волинського села у розпачі через газ

«Я особисто ще раз приїду і ми поговоримо після того, як знатиму, що до чого», - резюмував посадовець.

Ми так більше не можемо: мешканці волинського села у розпачі через газ
Ми так більше не можемо: мешканці волинського села у розпачі через газ
Ми так більше не можемо: мешканці волинського села у розпачі через газ
Ми так більше не можемо: мешканці волинського села у розпачі через газ
Ми так більше не можемо: мешканці волинського села у розпачі через газ

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Теги: Холопичі, газ, газифікація
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