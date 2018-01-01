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У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО

У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО
У приміщенні бібліотеки Східноєвропейського нацуніверситету імені Лесі Українки відбувся Стрітенський бал для малечі із особливими потребами.

Про це у Facebook повідомив священик Валентин Марчук.

Благодійний захід провели спілно з Молодіжним та Просвітницьким відділом відділами Волинської єпархії УПЦ для представників ГО батьків дітей із синдромом Дауна та іншими вадами розвитку, ГО батьків дітей з аутизмом «Янголята», а також Волинського обласного центру реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя» та дітей, хворих на цукровий діабет, які є залежні від інсулінової терапії.

«Під час проведення балу, після показових танцювальних номерів у виконанні гурту «Троянда», до танцю були запрошені, власне, самі учасники балу. Діти-«сонечка» та діти-«янголята», танцюючи у парах, були справжніми дамами і кавалерами, також учасники балу мали можливість взяти участь у зірковому флеш-мобі, та поспілкуватися із «героями анімаційних фільмів» у яких були вбрані молоді організатори свята», - пише отець Валентин.

Учасники Волинського обласного центру реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя» виступили із музично-танцювальною композицією на ромські мотиви.

Також свій танок присутнім продемонструвала лучанка Анастасія Мушинська, яка виконала майстерну хореографічну композицію.

У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО
У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО
У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО
У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО
У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО
У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО
У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО
У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО
У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО
У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО
У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО
У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО
У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО
У Луцьку відбувся особливий Стрітенський бал. ФОТО

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Теги: діти, Луцьк
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