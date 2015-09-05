Савченко проінспектував єдине на Волині газове родовище. ФОТО

У Локачинському районі поблизу райцентру розробляють єдине на Волині газове родовище – тут діє цех видобутку нафти та газового конденсату «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування».Підприємство у рамках робочої поїздки до Локачинського району 13 серпня відвідав голова Волинської обласної державної адміністрації. Окрім того, тут провели робочу нараду щодо питань, пов’язаних із видобутком газу у районі.Розробляти родовище розпочали ще у 1999 році – тоді видобули перший кубометр газу. Локачинське газове родовище експлуатує підприємство «Львівгазвидобування».«Тоді для видобування газу використовували значно простіше обладнання, ніж ми бачимо зараз, бо через неповних три роки лінію замінили на сучасну. На той час ПАТ «Укргазвидобування» розробив проект облаштування Локачинського родовища – для цього задіяли генерального підрядника зі США. Вони спроектували систему очистки, закупили та поставили все обладнання, яке ми змонтували у 2002 році», - розповів головний інженерОкрім того, на території є дві газотурбінні установки, де спалюють газ, який непридатний до подачі споживачам. Внаслідок цього отримують електроенергію, яку спрямовують в загальну мережу через підстанцію у Затурцях - цей об’єкт запустили в експлуатацію в 2003 році. Станом на сьогодні на Волині розробляють 27 свердловин на території трьох сільських рад – Марковичівської, Козлівської та Холопичівської.Особливістю волинського газу є високий вміст сірководню, тож блакитне паливо потребує додаткової очистки. Так, Локачинське родовище – перше в Україні, де збудували систему очистки на твердих сорбентах.«Це очистка повністю закритого циклу, в результаті утворюється газ регенерації, який використовують для очистки і підготовки сорбенту для його постійної роботи», - пояснив Сенишин. Тобто після деякого часу використання сорбенту його очищують з допомогою спеціального газу, який, у свою чергу, потім спалюють.Нині на підприємстві працює 57 людей, тут щомісячно видобувають в середньому 2,5 млн м кубічних газу на місяць.Після огляду підприємства тут провели нараду за участі Савченка, представників підприємства, податкової та сільських голів із довколишніх населених пунктів. У ході наради повідомили, що видобуток газу у Локачах приносить чималі кошти до державного та місцевих бюджетів і є одним із найбільшим платників податків. За словами начальниці Володимир-Волинської ОДПІ, станом на 12 вересня сплачено плати за користування надрами для видобутку газу обсягом понад 34 млн грн. В держаний бюджету також сплатили понад 33 мільйони гривень. Окрім того, певний відсоток отримують і сільради – так, марковичівська казна отримала 271 тисячу гривень, а козлівський бюджет – 75 тисяч гривень. Окрім того, цех сплачує екологічний збір, збір за користування водою, частини із яких також надходять до місцевих бюджетів, а цьогоріч почав сплачувати ще й рентну плату.Голова Локачинської РДАрозповів, що із цехом тісно співпрацюють, однак і досі залишається кілька невирішених питань – наприклад, організація пожежного депо у Локачах. За його словами, газовики раніше були згодні долучитися до реалізації проекту, адже також могли користуватися його послугами. Проте після того, як депо збудували, співпраця «зависла».«10 років тому депо було готове на 90%», - зауважив посадовець. Однак через інфляцію завершення проекту стало дуже дорогим, а у будівлі, яка стояла пусткою, частково повиймали вікна.«Нині в області активно оновлюють пожежні машини, але ми не можемо їх взяти, бо наявні гаражі просто не готові їх прийняти», каже Дудечко. Водночас район потребує пожежного депо. Тому він попросив голову ОДА сприяти завершенню будівництва.За словами Марковичівського сільського голови, цьогоріч «Львівгазвидобування» виділило 64 тисяч і гривень на оновлення ліжок у дитячу садку. Також щорічно виділяли певну суму грошей, однак за словами сільського голови, зовсім невелику.«Це випрошені гроші. Треба підписати рамкову угод, про яку раніше говорили. Хай би виділяли хай і маленьку суму, але щорічно», - додав Нижник.Сільський голова Козлівської сільрадизауважив, що на їх території є 2 свердловини, тож іноді у газовиків виникали конфлікти із місцевими через те, що буровики руйнують дорогу.«Це білощебенева дорога, вона не розрахована на таке навантаження», - мови сільський голова. Водночас Сенишин запевнив його, що протягом 2018-19 років дороги, якими їздять газовики, вони відремонтують.Зрештою, у ході наради підіймали й інші питання, як от наприклад зниження ціни на газ для місцевого населення.Однак голова ОДА зауважив, що такий сценарій був би неправильним. Адже у такому випадку кожна теорія, яка має корисну копалину, могла б вважати її лише своєю, а це неприпустимо. Тому прецедентів формувати не можна. Натомість газове родовище рано чи пізно вичерпає ресурси. Тож у селах мають навчитися наповнювати бюджет.«Якщо на території села є якісь бізнес-підприємства чи структури, ми повинні навчити їх бути соціальновідопвідальними, це дуже важливо… Проте треба бачити й інші перспективні шляхи, але багато сіл цього не розуміють», - зауважив голова ОДА.Мовляв, важливо, аби громади працювали на майбутнє.«Тут я готовий поборотися за підвищення зарплати для працівників, щоб сплачували більше ПДФО… У мене немає питань, єдине, що газ не безкінечний, і рано чи пізно родовище припинить роботу, вичерпає ресурс. Тому я й цікавився у голів сільрад – що буде далі? Є прості речі: треба розібратися із землею, та за що не кинься - все може приносити кошти. Треба лише навчити людей нахилятися за копійкою, яка лежить на тій же землі», - резюмував посадовець.