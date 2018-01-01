Аварія у Луцьку: елітній іномарці відірвало бампер. ФОТО
Сьогодні, 16:55
У Луцьку на проспекті Василя Мойсея сталася аварія.
Як повідомили очевидці, автопригода сталася приблизно о 16:00.
Так, на дорозі стоїть розбита Toyota Camry на київській реєстрації.
Автівка зазнала механічних пошкоджень: у неї відірваний передній бампер.
На місці автопригоди працюють правоохоронці. Наразі, на жаль, обставини аварії невідомі.
Деталі - згодом.
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Як повідомили очевидці, автопригода сталася приблизно о 16:00.
Так, на дорозі стоїть розбита Toyota Camry на київській реєстрації.
Автівка зазнала механічних пошкоджень: у неї відірваний передній бампер.
На місці автопригоди працюють правоохоронці. Наразі, на жаль, обставини аварії невідомі.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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