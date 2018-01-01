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Аварія у Луцьку: елітній іномарці відірвало бампер. ФОТО

Аварія у Луцьку: елітній іномарці відірвало бампер. ФОТО
У Луцьку на проспекті Василя Мойсея сталася аварія.

Як повідомили очевидці, автопригода сталася приблизно о 16:00.

Так, на дорозі стоїть розбита Toyota Camry на київській реєстрації.

Автівка зазнала механічних пошкоджень: у неї відірваний передній бампер.

На місці автопригоди працюють правоохоронці. Наразі, на жаль, обставини аварії невідомі.

Деталі - згодом.

Аварія у Луцьку: елітній іномарці відірвало бампер. ФОТО
Аварія у Луцьку: елітній іномарці відірвало бампер. ФОТО
Аварія у Луцьку: елітній іномарці відірвало бампер. ФОТО
Аварія у Луцьку: елітній іномарці відірвало бампер. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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