Аварія у Луцьку: елітній іномарці відірвало бампер. ФОТО





Як повідомили очевидці, автопригода сталася приблизно о 16:00.



Так, на дорозі стоїть розбита Toyota Camry на київській реєстрації.



Автівка зазнала механічних пошкоджень: у неї відірваний передній бампер.



На місці автопригоди працюють правоохоронці. Наразі, на жаль, обставини аварії невідомі.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Василя Мойсея сталася аварія.Як повідомили очевидці, автопригода сталася приблизно о 16:00.Так, на дорозі стоїть розбита Toyota Camry на київській реєстрації.Автівка зазнала механічних пошкоджень: у неї відірваний передній бампер.На місці автопригоди працюють правоохоронці. Наразі, на жаль, обставини аварії невідомі.Деталі - згодом.

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