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За хабарі на Волині судитимуть патрульного із поліцейської «династії»

За хабарі на Волині судитимуть патрульного із поліцейської «династії»
У Ковельському міськрайонному суді буде слухатись справа за фактом отримання неправомірної вигоди працівником патрульної поліції.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань «Сила правди» у Facebook.

Т.в.о. старшого інспектора роти з обслуговування м. Ковель Управління патрульної поліції у Волинській області Павла Науменка обвинувачують одразу за двома статтями Кримінального кодексу: 263 (носіння, зберігання, збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин без дозволу) та 368 (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі, повторно, або за попередньою змовою з групою осіб).

Посадовець тричі вимагав та одержував кошти за безперешкодне перевезення вантажними автомобілями приватного підприємця лісосировини автомобільною дорогою у Любомльському районі.

Затримали Павла Науменка під час одержання чергового «траншу» обсягом 3 тисячі гривень. Сталося це у березні 2018-го року. Нині йому загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.

Цікаво, що Науменки у правоохоронних органах служать цілою сім'єю. Батько обвинуваченого теж є працівником ГУ НП у Волинській області, а матір – інспектор з режиму секретності управління внутрішньої безпеки нацполіції.

Судове засідання заплановане на 10 годину 17 вересня. Головуючий у справі – суддя Ковельського міськрайонного суду Тарас Наваляний.

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Теги: хабар, Волинь
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Доктор смерть Супрун признала Гримчака не излечимым.
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