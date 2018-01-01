За хабарі на Волині судитимуть патрульного із поліцейської «династії»





Про це



Т.в.о. старшого інспектора роти з обслуговування м. Ковель Управління патрульної поліції у Волинській області Павла Науменка обвинувачують одразу за двома статтями Кримінального кодексу: 263 (носіння, зберігання, збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин без дозволу) та 368 (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі, повторно, або за попередньою змовою з групою осіб).



Посадовець тричі вимагав та одержував кошти за безперешкодне перевезення вантажними автомобілями приватного підприємця лісосировини автомобільною дорогою у Любомльському районі.



Затримали Павла Науменка під час одержання чергового «траншу» обсягом 3 тисячі гривень. Сталося це у березні 2018-го року. Нині йому загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.



Цікаво, що Науменки у правоохоронних органах служать цілою сім'єю. Батько обвинуваченого теж є працівником ГУ НП у Волинській області, а матір – інспектор з режиму секретності управління внутрішньої безпеки нацполіції.



Судове засідання заплановане на 10 годину 17 вересня. Головуючий у справі – суддя Ковельського міськрайонного суду Тарас Наваляний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському міськрайонному суді буде слухатись справа за фактом отримання неправомірної вигоди працівником патрульної поліції.Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань «Сила правди» у Facebook.Т.в.о. старшого інспектора роти з обслуговування м. Ковель Управління патрульної поліції у Волинській областіобвинувачують одразу за двома статтями Кримінального кодексу: 263 (носіння, зберігання, збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин без дозволу) та 368 (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі, повторно, або за попередньою змовою з групою осіб).Посадовець тричі вимагав та одержував кошти за безперешкодне перевезення вантажними автомобілями приватного підприємця лісосировини автомобільною дорогою у Любомльському районі.Затримали Павла Науменка під час одержання чергового «траншу» обсягом 3 тисячі гривень. Сталося це у березні 2018-го року. Нині йому загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.Цікаво, що Науменки у правоохоронних органах служать цілою сім'єю. Батько обвинуваченого теж є працівником ГУ НП у Волинській області, а матір – інспектор з режиму секретності управління внутрішньої безпеки нацполіції.Судове засідання заплановане на 10 годину 17 вересня. Головуючий у справі – суддя Ковельського міськрайонного суду

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