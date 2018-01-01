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У потязі Ковель-Сарни сталася пожежа, - очевидці. ВІДЕО

У потязі Ковель-Сарни сталася пожежа, - очевидці. ВІДЕО
У потязі сполученням «Ковель-Сарни» ввечері 14 вересня трапилася пожежа.

Про це інформаційному агентству «ВолиньPost» повідомили очевидці інциденту.

За їхніми словами, пожежа у потязі виникла 14 вересня о 23:05. «Протягом 20 хв до цього моменту у вагонах було повно диму», - стверджує очевидець події.

«Вогонь здіймався високо, на найближчій зупинці всі пасажири повиходили», - каже він.

Незабаром вдалося подолати наслідки і займання і потяг продовжив рух. На щастя, минулося без постраждалих.



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Теги: пожежа, потяг, Волинь
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