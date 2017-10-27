Давайте поважати одне одного: волинянку обурили люди, які засмічували вулицю
Сьогодні, 22:28
У Новоовлинську хлопець викидав сміття з буси просто на землю, попри те, що сміттєві баки були незаповнені.
Про це Тетяна Пасека написала у спільноті "Нововолинськ інфо" у соцмережі Facebook.
"Шановні нововолинці!!! Коли ми почнемо поважати один одного? Ми говоримо що в нашому місті погано працює комунальне господарство, погано нам вивозять сміття, а самі що робимо??????" - почала свій допис жінка. Далі вона пояснює, що була надзвичайно обурена, коли у місті на вулиці Сірка молоді люди викидали сміття з буса - витрушували його з мішків просто на землю, хоча контейнери для сміття, за словами жінки, були не заповнені.
"На моє зауваження не реагували, а коли я дістала телефон, щоб їх сфотографувати, то почула образи в свою адресу. Можливо вже пора щось робити з цією проблемою, можливо міська рада і поліція почне штрафувати цих розумників, тоді у нас щось зміниться?" - питає дописувачка. Мовляв, люди, коли бачать подібну поведінку, могли б знімкувати ці факти. Таким чином, можливо, якщо когось покарають, інші задумаються, чи врато таке робити.
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Про це Тетяна Пасека написала у спільноті "Нововолинськ інфо" у соцмережі Facebook.
"Шановні нововолинці!!! Коли ми почнемо поважати один одного? Ми говоримо що в нашому місті погано працює комунальне господарство, погано нам вивозять сміття, а самі що робимо??????" - почала свій допис жінка. Далі вона пояснює, що була надзвичайно обурена, коли у місті на вулиці Сірка молоді люди викидали сміття з буса - витрушували його з мішків просто на землю, хоча контейнери для сміття, за словами жінки, були не заповнені.
"На моє зауваження не реагували, а коли я дістала телефон, щоб їх сфотографувати, то почула образи в свою адресу. Можливо вже пора щось робити з цією проблемою, можливо міська рада і поліція почне штрафувати цих розумників, тоді у нас щось зміниться?" - питає дописувачка. Мовляв, люди, коли бачать подібну поведінку, могли б знімкувати ці факти. Таким чином, можливо, якщо когось покарають, інші задумаються, чи врато таке робити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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