Давайте поважати одне одного: волинянку обурили люди, які засмічували вулицю

У Новоовлинську хлопець викидав сміття з буси просто на землю, попри те, що сміттєві баки були незаповнені.Про ценаписала у спільноті "Нововолинськ інфо" у соцмережі Facebook."Шановні нововолинці!!! Коли ми почнемо поважати один одного? Ми говоримо що в нашому місті погано працює комунальне господарство, погано нам вивозять сміття, а самі що робимо??????" - почала свій допис жінка. Далі вона пояснює, що була надзвичайно обурена, коли у місті на вулиці Сірка молоді люди викидали сміття з буса - витрушували його з мішків просто на землю, хоча контейнери для сміття, за словами жінки, були не заповнені."На моє зауваження не реагували, а коли я дістала телефон, щоб їх сфотографувати, то почула образи в свою адресу. Можливо вже пора щось робити з цією проблемою, можливо міська рада і поліція почне штрафувати цих розумників, тоді у нас щось зміниться?" - питає дописувачка. Мовляв, люди, коли бачать подібну поведінку, могли б знімкувати ці факти. Таким чином, можливо, якщо когось покарають, інші задумаються, чи врато таке робити.