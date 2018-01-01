Стильні луцькі балкони на ретросвітлинах

Напевно, прогулюючись Луцьком, особливо, сучасною вулицею Лесі Українки, ви, шановні лучани, піднімали свої голови і звертали увагу на стильні луцькі балкони, які дістались нам в спадок від попередніх десятиліть, а інколи і століть.В більшості випадків сучасні власники квартир із ретро балконами не завжди правильно доглядають за ними і зберігають їх ідентичність. Часто після пошкодження кованих елементів, їх замінюють на нові, виконані не в ідентичному до попередніх стилі. Сумно, бо так втрачається ідентичність нашого міста.Гарним джерелом, до відновлення та реставрації луцьких балконів центральних вулиць міста є старі світлини та листівки, яких на сьогодні є вдосталь, саме вони показують нам, яким було наше місто колись, коли ще фасади будівель були виконані в одному стилі, вікна були однакового симетричного розміру, а не так, як забажають власники. Було б добре, щоб на центральних вулицях власники чи орендарі дотримувались певних вимог це б лише позитивно вплинуло на туристичне обличчя нашого міста.Останнім часом в світі йде тенденція до збереження будівель, кварталів, їх архітектурної ідентичності. До слова, однією із останніх новин ЮНЕСКО є збереження в різних містах світу міської забудови другої половині XIX століття - початку XX століття. Зокрема, велика увага приділяється будинкам стилю «арт-деко». Тенденцією є збереження балконів та веранд.Сьогодні пропонуємо читачампереглянути ретро світлини з Луцька початку ХХ століття, де можна розгледіти дизайн луцьких балконів, їх форми та конструкції.До речі, в більшості європейських туристичних центрів, таких як, Париж, Прага, перебудовувати ретро балкони суворо заборонено, адже це впливає на обличчя міста. В нашому випадку, варто звернути увагу хоча б на аварійні балкони або захаращені мотлохом, ті які виходять на центральні пішохідні вулиці.Джерело фото: https://polona.pl