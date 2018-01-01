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Стильні луцькі балкони на ретросвітлинах

Стильні луцькі балкони на ретросвітлинах
Напевно, прогулюючись Луцьком, особливо, сучасною вулицею Лесі Українки, ви, шановні лучани, піднімали свої голови і звертали увагу на стильні луцькі балкони, які дістались нам в спадок від попередніх десятиліть, а інколи і століть.

В більшості випадків сучасні власники квартир із ретро балконами не завжди правильно доглядають за ними і зберігають їх ідентичність. Часто після пошкодження кованих елементів, їх замінюють на нові, виконані не в ідентичному до попередніх стилі. Сумно, бо так втрачається ідентичність нашого міста.

Гарним джерелом, до відновлення та реставрації луцьких балконів центральних вулиць міста є старі світлини та листівки, яких на сьогодні є вдосталь, саме вони показують нам, яким було наше місто колись, коли ще фасади будівель були виконані в одному стилі, вікна були однакового симетричного розміру, а не так, як забажають власники. Було б добре, щоб на центральних вулицях власники чи орендарі дотримувались певних вимог це б лише позитивно вплинуло на туристичне обличчя нашого міста.

Останнім часом в світі йде тенденція до збереження будівель, кварталів, їх архітектурної ідентичності. До слова, однією із останніх новин ЮНЕСКО є збереження в різних містах світу міської забудови другої половині XIX століття - початку XX століття. Зокрема, велика увага приділяється будинкам стилю «арт-деко». Тенденцією є збереження балконів та веранд.

Сьогодні пропонуємо читачам Інформаційного агентства ВолиньPost переглянути ретро світлини з Луцька початку ХХ століття, де можна розгледіти дизайн луцьких балконів, їх форми та конструкції.

До речі, в більшості європейських туристичних центрів, таких як, Париж, Прага, перебудовувати ретро балкони суворо заборонено, адже це впливає на обличчя міста. В нашому випадку, варто звернути увагу хоча б на аварійні балкони або захаращені мотлохом, ті які виходять на центральні пішохідні вулиці.

Джерело фото: https://polona.pl

Тетяна Яцечко-Блаженко
Стильні луцькі балкони на ретросвітлинах
Стильні луцькі балкони на ретросвітлинах
Стильні луцькі балкони на ретросвітлинах
Стильні луцькі балкони на ретросвітлинах
Стильні луцькі балкони на ретросвітлинах
Стильні луцькі балкони на ретросвітлинах

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Теги: історія, Луцьк, балкон
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