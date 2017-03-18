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Луцьку міську раду пікетують дачники. ФОТО

Луцьку міську раду пікетують дачники. ФОТО
Під стінами Луцькради зібралися мешканці дачного масиву "Промінь".

Акція протесту відбувалася у понеділок, 17 вересня.

Два десятки людей просять міську раду пустити маршрутку до дачного масиву.

«У нас живе близько 200 сімей. Дітям треба їздити в садочки, школи, але ніхто не хоче нас почути», - каже учасник протесту Аркадій Чміль.

За його словами, до «Променя» їздить лише 201 маршрутка, однак й та завжди вщент наповнена людьми.

До протестувальників вийшов радник мера Ігор Поліщук.

«Він нам сказав, якщо на сесії виділять 300 тисяч на ремонт двох автобусів, то маршрутки їздитимуть до масиву. Якщо не дадуть гроші, доведеться йти 4 кілометри пішки», - обурюються люди.

Нагадаємо, у Луцьку мітингарі перекрили центральну вулицю міста.

Луцьку міську раду пікетують дачники. ФОТО
Луцьку міську раду пікетують дачники. ФОТО
Луцьку міську раду пікетують дачники. ФОТО

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Теги: протест, Луцьк, дачники, маршрутка, транспорт
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