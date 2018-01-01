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Відгомін Іловайська: відомо, коли поховають загиблого чотири роки тому бійця з Волині

Відгомін Іловайська: відомо, коли поховають загиблого чотири роки тому бійця з Волині
На кладовищі, що у селі Гаразджа поховають волинського бійця Юрія Лавренчука, який чотири роки вважався зниклим безвісти.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив голова ГО «Луцька міська організація Спілки воїнів АТО Волині» Олег Кобилинський.

Нагадаємо, нещодавно експертиза підтвердила, що знайшли останки воїна. Згодом дружина Юрія Лавренчука звернулася до луцького виконкому, щоб гідно поховати воїна.

Він зазначив, що поховання відбудеться 18 вересня.

Процесія поїде відразу в село Старосілля Маневицького району, звідки і був загиблий волинянин. Там відбудеться служба.

«Орієнтовний час наразі невідомий», – зазначив атовець.

Згодом тіло атовця повезуть до Луцька.

«Скоріш за все, на Театральному майдані відбудеться служба, а вже звідти тіло повезуть у село Гаразжда, на Алею слави», – розповів Олег Кобилинський.

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Теги: атовець, поховання, Луцьк, Старосілля, Юрій Лавренчук, боєць, Схід, Іловайськ
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