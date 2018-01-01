Луцький забудовник розповів про найефективніший механізм купівлі житла*

Андрій Разумовський вважає іпотеку одним із найефективніших механізмів та найреальніших варіантів купівлі житла в Україні.



Про це він



Разумовський пояснює, що наша валюта постійно знецінюється, рівень річної інфляції складає 18%, тому з точки зору фінансової грамотності є сенс купувати квартиру в кредит та виплачувати її 15-20 років.



«І щоб не бути голослівним я особисто вирішив перевірити на собі, як це: взяти квартиру в іпотеку! Пройти цей шлях від збору документів до оформлення кредиту та зрозуміти, яким буде щомісячний платіж», – йдеться в тексті.



Для експерименту Андрій Разумовський обрав 4-кімнатну дворівневу квартиру у ЖК «Юпітер» площею 106,32 кв.м.



«Отже, розповідаю про все по порядку:



Кредит оформляв у KredoBank

Оформлення документів зайняло близько двох тижнів (збір усіх довідок та документів, погодження банку)

Перший внесок я зробив 30% від загальної вартості

Це 354 520 грн або 14 000 $ на той момент

Близько 500$ витратив на нотаріальні послуги

В кредит у банку взяв гроші на суму 815 тисяч гривень

Кредит оформив на 20 років

Про відсотки: у 1-й рік вони складають 10%. Потім можуть змінюватися відповідно до ставки, яку встановлює Нацбанк», – пояснює схему забудовник.



«І найголовніше!!! Скільки ж я плачу по кредиту щомісяця? 9 958 гривень» – підкреслює Андрій Разумовський.



«Це та сума, яку вам треба сплачувати щомісяця за ВЛАСНЕ житло, а не, наприклад, за зйомну квартиру. Тому всі, хто хоче дізнатися більше про іпотечне кредитування, звертайтесь у відділи продажів Будівельної компанії Інвестор. Ми вас проконсультуємо, «проведемо» по кожному етапові цього шляху!» – йдеться в його дописі.



«До речі, я вже зробив у цій квартирі ремонт! Але про це зовсім скоро у наступному блозі», – анонсує Андрій Разумовський.



Нагадаємо, раніше забудовник у блозі розповів, для чого

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