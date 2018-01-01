вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО

Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Вересень повільно крокує Луцьком, тож теплий осінній настрій прокрався і у вольєри місцевого звіринця.

Із приходом осені у луцькому зопарку не поменшало роботи чи відвідувачів. Сонячний вересень досить вправно маскується під затяжний кінець літа - зміну пори року видають хіба прохолодні ранки та вечори.

Бабине літо своїми ще теплими, але вже не пекучими сонячними променями, огортає лебедів та пеліканів, які ніжаться на березі.
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО

Сумні верби, схилені над водним плесом у зоопарку, починають вбиратися у жовте, але мешканцям зоопарку, здається, ще не пахне осінню - хіба у вольєрах по-літньому яскравих ара та метушливих носух вже де-не-де лежить пожовкле листя, принесене осіннім вітерцем.
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО

Білки активно чубляться у клітках, папуги зустрічають гостей голосним співом, а рись залюбки бавиться із працівниками звіринця.
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
.
Та чи не найбільше пасує рудий листяний килим, який повільно, але впевнено розширює межі, хитрим лисицям, хутро яких вправно маскує пухнастих на тлі осені.
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО

Поки тепло та сонячно, звірі, здається, на повну насоложуються сонячним і теплим вереснем - особливо це помітно у вольєрах із хижаками. Леви ліниво розлягаються на нагрітому камінні, а ведмеді навпаки - приймають водні процедури.

Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО

Фото - Катерина Приступа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зоопарк, Луцький зоопарк, тварини, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Центр німецької мови в Луцьку запрошує на навчання
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судитимуть мешканця Львівщини, який хотів провезти марихуану в Україну
Сьогодні, 11:50
Лучанин на Mercedes зіткнувся з УАЗ: водій легковика загинув. ФОТО
Сьогодні, 11:33
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 11:30
«Спочатку кладуть асфальт, а потім труби міняють»: у Луцьку скаржаться на розриту вулицю. ФОТО
Сьогодні, 11:11
Порошенко вийшов на друге місце у президентському рейтингу, – соцопитування
Сьогодні, 11:08
Схожі новини
Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку Ліниві леви і грайливі мавпочки: яскраві фото з Луцького зоопарку
03 вересень, 14:58
Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО Як у Луцькому зоопарку розважалися школярі. ФОТО
03 вересень, 11:20
У Луцький зоопарк «на халяву» пускатимуть першокласників У Луцький зоопарк «на халяву» пускатимуть першокласників
30 серпень, 11:08
У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО У Луцькому зоопарку зібрали урожай овочів, які садили діти. ФОТО
20 серпень, 11:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судитимуть мешканця Львівщини, який хотів провезти марихуану в Україну
Сьогодні, 11:50
 0
Лучанин на Mercedes зіткнувся з УАЗ: водій легковика загинув. ФОТО
Сьогодні, 11:33
 0
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
«Спочатку кладуть асфальт, а потім труби міняють»: у Луцьку скаржаться на розриту вулицю. ФОТО
Сьогодні, 11:11
 0
Порошенко вийшов на друге місце у президентському рейтингу, – соцопитування
Сьогодні, 11:08
 0
Медіа
відео
1/8