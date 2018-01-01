Волинський боєць із протезом замість ноги танцює з дружиною. ВІДЕО

Андрій Зань на протезі танцює із дружиною.



Відео на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікувала волонтерка Наталія Попова.



Волинянин Андрій Зань, який служив у 51-й окремій механізованій бригаді, на війні втратив ногу. Медики замінили втрачену кінцівку протезом.



«Андрій Зань танцює для своєї дружини Ірини Зань на центральній площі Мілана! Хлопець на протезі виходжує по 18 км в день! І жодної скарги...» - зазначила у дописі до відео волонтерка.





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