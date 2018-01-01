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У Луцькому замку поєднають йогу і вживання пива

У Луцькому замку поєднають йогу і вживання пива
Уже цими вихідними у замку Любарта відбудеться Фестиваль пива і м’яса. Для лучан і гостей міста підготували безліч розваг, аби пивний вікенд запам’ятався надовго.

Про це повідомляють організатори.

22 та 23 вересня у Луцькому замку проходитиме Фестиваль пива і м’яса. 15 броварів та 20 рестораторів з усієї країни частуватимуть відвідувачів крафтовими напоями та незвичними закусками.

Подбали організатори і про дозвілля. Окрім виступів відомих гуртів, на гостей чекають конкурси, розіграші та цікаві розваги.

Так, лучани матимуть нагоду повправлятися у пивній йозі. Ідея, яка зародилася у Німеччині, поєднує східні вправи та вживання пива, і має на меті якщо й не просвітлення, то чудовий відпочинок.

Також на фестивалі гості змагатимуться в армреслінгу та бір-понгу.

А ввечері замок відриватиметься під запальні ритми. У суботу, 22 вересня на відвідувачів чекають усім відомі хіти від легенди луцьких дискотек Dj Ткацика (Сергія Ткачука). А в неділю, 23 вересня у замку лунатимуть улюблені рок-хіт від Dj Plur та Dj Famous.

Тож усіх охочих смачно та весело відпочити чекають 22 та 23 вересня у замку Любарта.


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Теги: фестиваль, Луцьк
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