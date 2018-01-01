У Луцьку з поштового відділення вночі вкрали комп'ютери





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Крадіжка відбулася у поштовому відділенні за адресою Ковельська, 9 шляхом взлому вхідних дверей. Злодії винесли 5 комп'ютерів (моноблоків).



Про прикру ситуацію вже повідомили правоохоронцям.

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