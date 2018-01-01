У Луцьку з поштового відділення вночі вкрали комп'ютери
Сьогодні, 09:48
У Луцьку з офісного приміщення Укрпошти у ніч на 18 вересня викрали 5 комп'ютерів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Крадіжка відбулася у поштовому відділенні за адресою Ковельська, 9 шляхом взлому вхідних дверей. Злодії винесли 5 комп'ютерів (моноблоків).
Про прикру ситуацію вже повідомили правоохоронцям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Крадіжка відбулася у поштовому відділенні за адресою Ковельська, 9 шляхом взлому вхідних дверей. Злодії винесли 5 комп'ютерів (моноблоків).
Про прикру ситуацію вже повідомили правоохоронцям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як купити мрію, або Екскурсія «Суперновою». ФОТО*
Сьогодні, 10:10
Тіло загиблого бійця привезли на Волинь
Сьогодні, 09:49
У Луцьку з поштового відділення вночі вкрали комп'ютери
Сьогодні, 09:48
У Луцьку зносять аварійний дитмайданчик на Молоді
Сьогодні, 09:27
Лучани урочисто зустрінуть севастопольську бригаду авіації
Сьогодні, 09:07