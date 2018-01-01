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У Луцьку з поштового відділення вночі вкрали комп'ютери

У Луцьку з поштового відділення вночі вкрали комп'ютери
У Луцьку з офісного приміщення Укрпошти у ніч на 18 вересня викрали 5 комп'ютерів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Крадіжка відбулася у поштовому відділенні за адресою Ковельська, 9 шляхом взлому вхідних дверей. Злодії винесли 5 комп'ютерів (моноблоків).

Про прикру ситуацію вже повідомили правоохоронцям.

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Теги: пошта, крадіжка, Укрпошта, Луцьк
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