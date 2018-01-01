По-звірячому зарізав бабусю і підпалив будинок з тілом: подробиці моторошного вбивства на Волині





Днями Ковельський міськрайонний суд виніс вбивці вирок. Чоловікові призначили 14 років тюрми.



Окрім того, суд розповів деталі моторошного вбивства.



Так, відомо, що вбивця - уродженець Ковеля. Сам він у суді розповів, що раніше допомагав своїй жертві у домашніх справах. Того трагічного дня він вживав спиртне. А ввечері, коли випивка закінчилася, вирішив піти до старенької жінки й позичити гроші. Суд довів, що до будинку чоловік зайшов, вибивши двері.



Бабуся лежала в ліжку на кухні. Світло він не вмикав, оскільки з вулиці через вікно падало світло. За його словами, він попросив у бабусі гроші, однак вона не відповіла.



Після цього вбивця взяв зі столу ніж та наніс удари в тіло старенької. У вироку йдеться, що чоловік наніс бабусі 19 ударів ножем. Тож вбивця пошматував їй легені, серце, аорту.



Згодом чоловік вийшов з будинку, взяв взяв оберемок соломи, який підклав під вхідні двері та підпалив, щоб приховати сліди злочину.



Коли тіло знайшли після пожежі, то воно було дуже обвугленим.



Родичі загиблої у суді розповіли, що вбивця раніше допомагав бабусі за гроші, тож він знав, що у її помешканні є кошти, які і намагався знайти після вбивства.



За скоєне чоловік відсидить у в'язниці 14 років.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лютому цього року в селі Літин Турійського району п'яний чоловік, нанісши 19 ножових ударів, зарізав 80-річну бабусю й, аби приховати сліди злочину, підпалив будинок з тілом жінки.Днями Ковельський міськрайонний суд виніс вбивці вирок. Чоловікові призначили 14 років тюрми.Окрім того, суд розповів деталі моторошного вбивства.Так, відомо, що вбивця - уродженець Ковеля. Сам він у суді розповів, що раніше допомагав своїй жертві у домашніх справах. Того трагічного дня він вживав спиртне. А ввечері, коли випивка закінчилася, вирішив піти до старенької жінки й позичити гроші. Суд довів, що до будинку чоловік зайшов, вибивши двері.Бабуся лежала в ліжку на кухні. Світло він не вмикав, оскільки з вулиці через вікно падало світло. За його словами, він попросив у бабусі гроші, однак вона не відповіла.Після цього вбивця взяв зі столу ніж та наніс удари в тіло старенької. У вироку йдеться, що чоловік наніс бабусі 19 ударів ножем. Тож вбивця пошматував їй легені, серце, аорту.Згодом чоловік вийшов з будинку, взяв взяв оберемок соломи, який підклав під вхідні двері та підпалив, щоб приховати сліди злочину.Коли тіло знайшли після пожежі, то воно було дуже обвугленим.Родичі загиблої у суді розповіли, що вбивця раніше допомагав бабусі за гроші, тож він знав, що у її помешканні є кошти, які і намагався знайти після вбивства.За скоєне чоловік відсидить у в'язниці 14 років.

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