По-звірячому зарізав бабусю і підпалив будинок з тілом: подробиці моторошного вбивства на Волині
Сьогодні, 15:50
У лютому цього року в селі Літин Турійського району п'яний чоловік, нанісши 19 ножових ударів, зарізав 80-річну бабусю й, аби приховати сліди злочину, підпалив будинок з тілом жінки.
Днями Ковельський міськрайонний суд виніс вбивці вирок. Чоловікові призначили 14 років тюрми.
Окрім того, суд розповів деталі моторошного вбивства.
Так, відомо, що вбивця - уродженець Ковеля. Сам він у суді розповів, що раніше допомагав своїй жертві у домашніх справах. Того трагічного дня він вживав спиртне. А ввечері, коли випивка закінчилася, вирішив піти до старенької жінки й позичити гроші. Суд довів, що до будинку чоловік зайшов, вибивши двері.
Бабуся лежала в ліжку на кухні. Світло він не вмикав, оскільки з вулиці через вікно падало світло. За його словами, він попросив у бабусі гроші, однак вона не відповіла.
Після цього вбивця взяв зі столу ніж та наніс удари в тіло старенької. У вироку йдеться, що чоловік наніс бабусі 19 ударів ножем. Тож вбивця пошматував їй легені, серце, аорту.
Згодом чоловік вийшов з будинку, взяв взяв оберемок соломи, який підклав під вхідні двері та підпалив, щоб приховати сліди злочину.
Коли тіло знайшли після пожежі, то воно було дуже обвугленим.
Родичі загиблої у суді розповіли, що вбивця раніше допомагав бабусі за гроші, тож він знав, що у її помешканні є кошти, які і намагався знайти після вбивства.
За скоєне чоловік відсидить у в'язниці 14 років.
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Днями Ковельський міськрайонний суд виніс вбивці вирок. Чоловікові призначили 14 років тюрми.
Окрім того, суд розповів деталі моторошного вбивства.
Так, відомо, що вбивця - уродженець Ковеля. Сам він у суді розповів, що раніше допомагав своїй жертві у домашніх справах. Того трагічного дня він вживав спиртне. А ввечері, коли випивка закінчилася, вирішив піти до старенької жінки й позичити гроші. Суд довів, що до будинку чоловік зайшов, вибивши двері.
Бабуся лежала в ліжку на кухні. Світло він не вмикав, оскільки з вулиці через вікно падало світло. За його словами, він попросив у бабусі гроші, однак вона не відповіла.
Після цього вбивця взяв зі столу ніж та наніс удари в тіло старенької. У вироку йдеться, що чоловік наніс бабусі 19 ударів ножем. Тож вбивця пошматував їй легені, серце, аорту.
Згодом чоловік вийшов з будинку, взяв взяв оберемок соломи, який підклав під вхідні двері та підпалив, щоб приховати сліди злочину.
Коли тіло знайшли після пожежі, то воно було дуже обвугленим.
Родичі загиблої у суді розповіли, що вбивця раніше допомагав бабусі за гроші, тож він знав, що у її помешканні є кошти, які і намагався знайти після вбивства.
За скоєне чоловік відсидить у в'язниці 14 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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