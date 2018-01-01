Померла дитина, яка отруїлася у селі на Волині
Сьогодні, 14:25
У селі Боровне Камінь-Каширського району після отруєння в лікарні опинилися діти та дорослі, а малюк 2016 року народження помер.
Це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» підтвердив голова Камінь-Каширської РДА Валерій Дунайчук.
За словами посадовця, у селі Боровне у бабусі перебувало четверо маленьких онуків - двоє із Боровна разом із мамою, та ще двоє хлопчиків із села Рованці Луцького району.
17 вересня о 22 годині усіх дітей та матір двох хлопчиків забрала швидка допомога із Каменя-Каширського. Сьогодні, 18 вересня, о 05:15 ранку хлопчик із села Рованці, помер. Тіло дитини відправили на експертизу.
«Знаю, що дитина 2016 року народження із Луцького району була у комі, та померла у лікарні сьогодні зранку», - додав посадовець.
Іншого хлопчика, який мешкає у Луцькому районі, доставили до лікарні в обласному центрі. Мама разом із хлопчиками із Боровна перебуває в інфекційному відділенні лікарні у Камені-Каширському. Їм проводять детоксикацію та промивають кишечник.
За словами Дунайчука, наразі не відомо, чим отруїлися постраждалі, тож справою займається поліція, Держспоживслужба та лабораторний центр.
«З бабусею все добре, вона не вживала того, що інші. Але зараз сказати, що саме сталося, не можна – це треба аналізувати цілий ланцюжок того, що вживали постраждалі, можливо, навіть протягом кількох днів», - резюмував посадовець.
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Це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» підтвердив голова Камінь-Каширської РДА Валерій Дунайчук.
За словами посадовця, у селі Боровне у бабусі перебувало четверо маленьких онуків - двоє із Боровна разом із мамою, та ще двоє хлопчиків із села Рованці Луцького району.
17 вересня о 22 годині усіх дітей та матір двох хлопчиків забрала швидка допомога із Каменя-Каширського. Сьогодні, 18 вересня, о 05:15 ранку хлопчик із села Рованці, помер. Тіло дитини відправили на експертизу.
«Знаю, що дитина 2016 року народження із Луцького району була у комі, та померла у лікарні сьогодні зранку», - додав посадовець.
Іншого хлопчика, який мешкає у Луцькому районі, доставили до лікарні в обласному центрі. Мама разом із хлопчиками із Боровна перебуває в інфекційному відділенні лікарні у Камені-Каширському. Їм проводять детоксикацію та промивають кишечник.
За словами Дунайчука, наразі не відомо, чим отруїлися постраждалі, тож справою займається поліція, Держспоживслужба та лабораторний центр.
«З бабусею все добре, вона не вживала того, що інші. Але зараз сказати, що саме сталося, не можна – це треба аналізувати цілий ланцюжок того, що вживали постраждалі, можливо, навіть протягом кількох днів», - резюмував посадовець.
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