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У Луцьку під колеса авто потрапила велосипедистка. ФОТО

У Луцьку під колеса авто потрапила велосипедистка. ФОТО
У Луцьку на вулиці Героїв УПА Renault збило велосипедистку.

ДТП трапилася близько 16 години 18 вересня.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Потерпілу госпіталізували.

Автомобіль зазнав незначних механічних пошкоджень.

Деталі – згодом.
У Луцьку під колеса авто потрапила велосипедистка. ФОТО
У Луцьку під колеса авто потрапила велосипедистка. ФОТО
У Луцьку під колеса авто потрапила велосипедистка. ФОТО
У Луцьку під колеса авто потрапила велосипедистка. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Героїв УПА
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