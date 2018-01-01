У Луцьку під колеса авто потрапила велосипедистка. ФОТО
Сьогодні, 16:57
У Луцьку на вулиці Героїв УПА Renault збило велосипедистку.
ДТП трапилася близько 16 години 18 вересня.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Потерпілу госпіталізували.
Автомобіль зазнав незначних механічних пошкоджень.
Деталі – згодом.
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ДТП трапилася близько 16 години 18 вересня.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Потерпілу госпіталізували.
Автомобіль зазнав незначних механічних пошкоджень.
Деталі – згодом.
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