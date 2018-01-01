У Луцьку під колеса авто потрапила велосипедистка. ФОТО





ДТП трапилася близько 16 години 18 вересня.



На місці працює слідчо-оперативна група.



Потерпілу госпіталізували.



Автомобіль зазнав незначних механічних пошкоджень.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Героїв УПА Renault збило велосипедистку.ДТП трапилася близько 16 години 18 вересня.На місці працює слідчо-оперативна група.Потерпілу госпіталізували.Автомобіль зазнав незначних механічних пошкоджень.Деталі – згодом.

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